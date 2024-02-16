«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ против «Манчестер Сити» оценил ситуацию хавбека Михаила Мудрика, который две игры кряду провел в запасе и на поле не выходил.

«Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться. В ином случае было бы слишком легко».

«Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией. Это от игрока зависит, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти. Конечно, это вызов и для тренерского штаба», – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.