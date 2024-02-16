«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
Почеттино уверен, что игроки должны чувствовать дискомфорт
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ против «Манчестер Сити» оценил ситуацию хавбека Михаила Мудрика, который две игры кряду провел в запасе и на поле не выходил.
«Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться. В ином случае было бы слишком легко».
«Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией. Это от игрока зависит, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти. Конечно, это вызов и для тренерского штаба», – сказал Почеттино.
В нынешнем сезоне Мудрик провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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Схоже що в Мудрика з мізками там зовсім печально. До нього навіть так не доходить. Вони ж напевно всі там з ним говорять, питають, чого такий інертний на полі. Він киває головою, каже, що все розуміє. А потім виходить і знову ходить пішки, проводжаючи поглядом атаки команди.