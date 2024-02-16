Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
Англия
16 февраля 2024, 15:49 |
655
2

«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца

Почеттино уверен, что игроки должны чувствовать дискомфорт

16 февраля 2024, 15:49 |
655
2
«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ против «Манчестер Сити» оценил ситуацию хавбека Михаила Мудрика, который две игры кряду провел в запасе и на поле не выходил.

«Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться. В ином случае было бы слишком легко».

«Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией. Это от игрока зависит, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти. Конечно, это вызов и для тренерского штаба», – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

По теме:
Артета высказался о состоянии Зинченко после травмы. Сыграет против Бернли?
Тренер команды АПЛ попал в больницу на фоне слухов об увольнении
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 16 февраля 2024, 05:22 19
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор

У украинского вратаря контракт до 2025 года

УЕФА удостоил Лунина почетного признания. Как отмечен украинец?
Футбол | 15 февраля 2024, 19:04 1
УЕФА удостоил Лунина почетного признания. Как отмечен украинец?
УЕФА удостоил Лунина почетного признания. Как отмечен украинец?

Уроженец Харьковской области вошел в сборную недели Лиги чемпионов

ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
Футбол | 16.02.2024, 01:54
ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
ГАТТУЗО: «Тяжело пережить такой нокаут»
ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе
Футбол | 16.02.2024, 14:29
ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе
ПСЖ хочет подписать многолетнего лидера Ливерпуля как замену Мбаппе
Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются
Футбол | 16.02.2024, 11:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются
Таблица коэффициентов УЕФА. Шахтер вырвал ничью, но конкуренты отрываются
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Ясно. Мудрика карає за відсутність бажання грати. Бо навіть коли його випускали на 20 хв, то Мудрика це влаштовувало і він ліниво ходив пішки по полю, замість того, аби дратися і вигризати голи чи передачки.Тоді його повністю посадили на лавку і сказали, що якщо і так не хотів грати, то що ж - сиди на лавці.
Схоже що в Мудрика з мізками там зовсім печально. До нього навіть так не доходить. Вони ж напевно всі там з ним говорять, питають, чого такий інертний на полі. Він киває головою, каже, що все розуміє. А потім виходить і знову ходить пішки, проводжаючи поглядом атаки команди.
Ответить
+1
lenares85
Коли був в Десні то був сухий і його і він не міг цілу гру вибігати бо він спринтер, тоді чого сь  вирішив набирати сязову масу хоча і не форвард, і звісно витривалість впала а там потрібно не та швидко як часто бігать
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
15.02.2024, 13:59
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
15.02.2024, 13:05 10
Футбол
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 273
Футбол
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
14.02.2024, 17:01 2
Теннис
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
15.02.2024, 22:17 4
Теннис
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем