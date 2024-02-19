Марсель до матча с Шахтером может возглавить коуч, провалившийся со сборной

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо вместе со всем тренерским штабом будет отправлен в отставку.

Французский клуб уже нашел замену итальянскому наставнику. «Марсель» планирует назначить новым главным тренером Жан-Луи Гассета, который может приступить к выполнению своих обязанностей еще до ответного матча с «Шахтером».

Последним местом работы Жан-Луи Гассета была сборная Кот-д'Ивуара по футболу, с которой он провалил старт Кубка Африка и был отправлен в отставку, а «слоны» в итоге выиграли турнир.

Уже в четверг, 22 февраля в 22:00, состоится матч между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке команды расписали боевую ничью – 2:2.