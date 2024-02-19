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Франция
19 февраля 2024, 14:26 | Обновлено 19 февраля 2024, 14:39
659
0

Марсель до матча с Шахтером может возглавить коуч, провалившийся со сборной

Французский клуб избрал преемника Дженаро Гаттузо

19 февраля 2024, 14:26 | Обновлено 19 февраля 2024, 14:39
659
0
Марсель до матча с Шахтером может возглавить коуч, провалившийся со сборной
Getty Images/Global Images Украина. Жан-Луи Гассет

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо вместе со всем тренерским штабом будет отправлен в отставку.

Французский клуб уже нашел замену итальянскому наставнику. «Марсель» планирует назначить новым главным тренером Жан-Луи Гассета, который может приступить к выполнению своих обязанностей еще до ответного матча с «Шахтером».

Последним местом работы Жан-Луи Гассета была сборная Кот-д'Ивуара по футболу, с которой он провалил старт Кубка Африка и был отправлен в отставку, а «слоны» в итоге выиграли турнир.

Уже в четверг, 22 февраля в 22:00, состоится матч между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке команды расписали боевую ничью – 2:2.

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Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
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Марсель Дженнаро Гаттузо назначение тренера Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лига Европы
Источник Фабрицио Романо
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