ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции
Киевляне успешно завершили подготовку ко второй части чемпионата
За два этапа турецкого сбора динамовцы провели десять спаррингов.
26.01. Динамо – Балкани (Косово) – 0:2
29.01. Динамо – Легия (Польша) – 1:3
30.01. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 5:1
02.02. Динамо – Левски (Болгария) – 0:1
08.02. Динамо – Лиепая (Латвия) – 5:2
09.02. Динамо – Шкендия (Северная Македония) – 1:1
12.02. Динамо – РФШ (Латвия) – 1:0
13.02. Динамо – Динамо (Тбилиси, Грузия) – 0:0
16.02. Динамо – Петрокуб (Молдова) – 1:1
17.02. Динамо – Шериф (Молдова) – 2:0
Столичный клуб собрал в одно видео все голы "бело-синих" в этих поединках.
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