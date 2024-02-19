ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции

За два этапа турецкого сбора динамовцы провели десять спаррингов.

26.01. Динамо – Балкани (Косово) – 0:2

29.01. Динамо – Легия (Польша) – 1:3

30.01. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 5:1

02.02. Динамо – Левски (Болгария) – 0:1

08.02. Динамо – Лиепая (Латвия) – 5:2

09.02. Динамо – Шкендия (Северная Македония) – 1:1

12.02. Динамо – РФШ (Латвия) – 1:0

13.02. Динамо – Динамо (Тбилиси, Грузия) – 0:0

16.02. Динамо – Петрокуб (Молдова) – 1:1

17.02. Динамо – Шериф (Молдова) – 2:0

Столичный клуб собрал в одно видео все голы "бело-синих" в этих поединках.