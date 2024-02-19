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Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 13:43 | Обновлено 19 февраля 2024, 13:44
136
0

ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции

Киевляне успешно завершили подготовку ко второй части чемпионата

19 февраля 2024, 13:43 | Обновлено 19 февраля 2024, 13:44
136
0
ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции
ФК Динамо Киев

За два этапа турецкого сбора динамовцы провели десять спаррингов.

26.01. Динамо – Балкани (Косово) – 0:2
29.01. Динамо – Легия (Польша) – 1:3
30.01. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 5:1
02.02. Динамо – Левски (Болгария) – 0:1
08.02. Динамо – Лиепая (Латвия) – 5:2
09.02. Динамо – Шкендия (Северная Македония) – 1:1
12.02. Динамо – РФШ (Латвия) – 1:0
13.02. Динамо – Динамо (Тбилиси, Грузия) – 0:0
16.02. Динамо – Петрокуб (Молдова) – 1:1
17.02. Динамо – Шериф (Молдова) – 2:0

Столичный клуб собрал в одно видео все голы "бело-синих" в этих поединках.

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Источник Sport.ua
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