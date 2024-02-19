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  4. Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Сборная УКРАИНЫ
19 февраля 2024, 13:56 |
2432
3

Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию

Бывший наставник «Динамо» поделился мыслями об Иване Ордеце

19 февраля 2024, 13:56 |
2432
3
Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
ФК Бохум. Иван Ордец

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о защитнике «Бохума» Иване Ордеце, права на которого принадлежат «Динамо» из москвы.

«Решать Реброву возвращать ли его в сборную, но, думаю, он скажет: «Мне этот футболист не нужен». Мое мнение – ни в коем случае не нужно возвращать Ордеца в сборную! Из россии вообще никого брать не нужно, сразу шум поднимут, а нам это во время войны не нужно.

У нас хватает хороших футболистов на позиции центральных защитников. Ордец не такой великий игрок, чтобы вспоминать о нем. Ракицкий вернулся в Украину в нужное время, молодец, а Ордец такого выбора не сделал», – рассказал Сабо.

Вчера Иван Ордец помог «Бохуму» сенсационно обыграть немецкого гегемона «Баварию» (3:2).

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Иван Ордец сборная Украины по футболу Бохум Йожеф Сабо
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Fant24
Якась дурня 
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0
myroslavmail
Ракицький молодець? ... більш ніж сумнівна думка
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0
ErichMariaШевченко
Это общество Динамо хочет его вернуть?)
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-4
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