Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о защитнике «Бохума» Иване Ордеце, права на которого принадлежат «Динамо» из москвы.

«Решать Реброву возвращать ли его в сборную, но, думаю, он скажет: «Мне этот футболист не нужен». Мое мнение – ни в коем случае не нужно возвращать Ордеца в сборную! Из россии вообще никого брать не нужно, сразу шум поднимут, а нам это во время войны не нужно.

У нас хватает хороших футболистов на позиции центральных защитников. Ордец не такой великий игрок, чтобы вспоминать о нем. Ракицкий вернулся в Украину в нужное время, молодец, а Ордец такого выбора не сделал», – рассказал Сабо.

Вчера Иван Ордец помог «Бохуму» сенсационно обыграть немецкого гегемона «Баварию» (3:2).