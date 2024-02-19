Стало известно, при каких условиях Валенсия выкупит Яремчука в Брюгге

«Валенсия» проявляет заинтересованность в полноценном трансфере украинского нападающего Романа Яремчука, права на которого принадлежат бельгийскому «Брюгге».

Сообщается, что испанский клуб готов рассмотреть выкуп форварда сборной Украины только при условии, что «Брюгге» снизит трансферную стоимость игрока, которая по данным источника составляет 17 миллионов евро.

В этом сезоне Роман Яремчук провел за «Валенсию» во всех турнирах 21 матч и забил три гола.

Ранее сообщалось, что Яремчук определился с планами на будущее.