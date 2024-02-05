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  4. Останется в Валенсии? Яремчук определился с планами на будущее
Испания
05 февраля 2024, 18:23 |
1598
3

Останется в Валенсии? Яремчук определился с планами на будущее

Украинский форвард хочет остаться в испанском клубе

05 февраля 2024, 18:23 |
1598
3
Останется в Валенсии? Яремчук определился с планами на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук, который проводит нынешний сезон в «Валенсии» на правах аренды из «Брюгге», хочет остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Radio Marca.

По их информации, Яремчук счастлив в «Валенсии». Однако сам клуб пока что не предпринимал никаких шагов для того, чтобы выкупить 28-летнего форварда сборной Украины у «Брюгге».

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 3 гола в 20 матчах за «Валенсию» во всех турнирах. Контракт с «Брюгге» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

В субботу, 3 февраля Яремчук забил в ворота «Альмерии» в матче Ла Лиги.

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Роман Яремчук Валенсия Брюгге аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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myroslavmail
ну за 3 ляма можуть і взяти ...
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