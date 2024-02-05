Останется в Валенсии? Яремчук определился с планами на будущее

Украинский форвард Роман Яремчук, который проводит нынешний сезон в «Валенсии» на правах аренды из «Брюгге», хочет остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Radio Marca.

По их информации, Яремчук счастлив в «Валенсии». Однако сам клуб пока что не предпринимал никаких шагов для того, чтобы выкупить 28-летнего форварда сборной Украины у «Брюгге».

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 3 гола в 20 матчах за «Валенсию» во всех турнирах. Контракт с «Брюгге» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

В субботу, 3 февраля Яремчук забил в ворота «Альмерии» в матче Ла Лиги.