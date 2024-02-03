Испания03 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 15:53
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7
Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
Украинец отметился в матче против аутсайдера
03 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 15:53
1556
7
В матче чемпионата Испании Валенсия – Альмерия гол забил украинский форвард Роман Яремчук. На 23-й минуте игрок сделал счет 2:0 в пользу хозяев.
Для Романа это второй гол в Ла Лиге и третий матч в составе Летучих мышей, за которые нападающий сборной Украины выступает на правах аренды из Брюгге.
Игрок умелым ударом головой замкнул навес в штрафную. Яремчук так радовался голу, что снял футболку и получил желтую карточку.
Валенсия сейчас занимает в чемпионате 7-е место.
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Комментарии 7
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Продовжуй Романе !
Молодець !!!
Надо поддержать парня.
Как для ротации то он неплохой нап.
Спорт юа зі своїм телеграмом. Потрібно гуглити, щоб потивитися гол.
Коли тренер знає, що він хоче від гравця, то грати простіше. Успіхів Роману і Рубену
следущий гол через год?
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