Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании

В матче чемпионата Испании Валенсия – Альмерия гол забил украинский форвард Роман Яремчук. На 23-й минуте игрок сделал счет 2:0 в пользу хозяев.

Для Романа это второй гол в Ла Лиге и третий матч в составе Летучих мышей, за которые нападающий сборной Украины выступает на правах аренды из Брюгге.

Игрок умелым ударом головой замкнул навес в штрафную. Яремчук так радовался голу, что снял футболку и получил желтую карточку.

Валенсия сейчас занимает в чемпионате 7-е место.

ВИДЕО гола Романа Яремчука в Ла Лиге.