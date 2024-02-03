Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
Испания
03 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 15:53
1556
7

Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании

Украинец отметился в матче против аутсайдера

03 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 15:53
1556
7
Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В матче чемпионата Испании Валенсия – Альмерия гол забил украинский форвард Роман Яремчук. На 23-й минуте игрок сделал счет 2:0 в пользу хозяев.

Для Романа это второй гол в Ла Лиге и третий матч в составе Летучих мышей, за которые нападающий сборной Украины выступает на правах аренды из Брюгге.

Игрок умелым ударом головой замкнул навес в штрафную. Яремчук так радовался голу, что снял футболку и получил желтую карточку.

Валенсия сейчас занимает в чемпионате 7-е место.

ВИДЕО гола Романа Яремчука в Ла Лиге.

По теме:
Шахтер – Градец-Кралове – 0:2. Видео голов и обзор матча
Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
СИМЕОНЕ: «Реал – лучший клуб в мире с образцовым менеджментом»
Роман Яремчук Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Футбол | 03 февраля 2024, 02:22 7
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе

Каталонский клуб 3 февраля сыграет матч 23-го тура Ла Лиги

ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
Бокс | 02 февраля 2024, 20:40 14
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»

Тайсон опубликовал пост в Instagram, показав физическую форму

Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 03.02.2024, 13:34
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бокс | 02.02.2024, 19:45
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Кубок IBU. Городна финишировала в топ-10 в спринте, провал Блашко
Биатлон | 03.02.2024, 13:31
Кубок IBU. Городна финишировала в топ-10 в спринте, провал Блашко
Кубок IBU. Городна финишировала в топ-10 в спринте, провал Блашко
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Продовжуй Романе ! 
Ответить
+4
serhiy
Молодець !!!
Ответить
+4
Pychnenko
Надо поддержать парня. 
Ответить
+1
naverland
Как для ротации то он неплохой нап.
Ответить
+1
andre_lui
Спорт юа зі своїм телеграмом. Потрібно гуглити, щоб потивитися гол. 
Ответить
0
andre_lui
Коли тренер знає, що він хоче від гравця, то грати простіше. Успіхів Роману і Рубену
Ответить
0
apepa
следущий гол через год?
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
02.02.2024, 21:31 20
Бокс
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
02.02.2024, 06:45
Футбол
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 14
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
02.02.2024, 16:36
Футбол
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 6
Футбол
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем