Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал

25-летний фулбек «ПСЖ» Ашраф Хакими летом может сменить клубную прописку.

По информации Todo Fichajes, к марокканскому защитнику проявляет интерес мадридский «Реал». В Хакими действующий контракт с «ПСЖ» до 2026 года и клуб будет открыт к переговорам о продаже игрока следующим летом. Сообщается, что стоимость футболиста составит менее 60 миллионов евро.

Хакими является воспитанником «Реала» и успел в свое время отыграть 17 матчей за основную команду «сливочных». В этом сезоне марокканец отыграл за «ПСЖ» 25 матчей, забил 4 гола и отдал 5 передач.

Ранее стало известно, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» и уже подписал контракт с клубом.