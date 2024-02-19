Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
Ашраф Хакими летом может сменить клуб
25-летний фулбек «ПСЖ» Ашраф Хакими летом может сменить клубную прописку.
По информации Todo Fichajes, к марокканскому защитнику проявляет интерес мадридский «Реал». В Хакими действующий контракт с «ПСЖ» до 2026 года и клуб будет открыт к переговорам о продаже игрока следующим летом. Сообщается, что стоимость футболиста составит менее 60 миллионов евро.
Хакими является воспитанником «Реала» и успел в свое время отыграть 17 матчей за основную команду «сливочных». В этом сезоне марокканец отыграл за «ПСЖ» 25 матчей, забил 4 гола и отдал 5 передач.
Ранее стало известно, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» и уже подписал контракт с клубом.
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