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  4. Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
Испания
19 февраля 2024, 11:28 |
624
2

Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал

Ашраф Хакими летом может сменить клуб

19 февраля 2024, 11:28 |
624
2
Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
Getty Images/Global Images Украина. Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе

25-летний фулбек «ПСЖ» Ашраф Хакими летом может сменить клубную прописку.

По информации Todo Fichajes, к марокканскому защитнику проявляет интерес мадридский «Реал». В Хакими действующий контракт с «ПСЖ» до 2026 года и клуб будет открыт к переговорам о продаже игрока следующим летом. Сообщается, что стоимость футболиста составит менее 60 миллионов евро.

Хакими является воспитанником «Реала» и успел в свое время отыграть 17 матчей за основную команду «сливочных». В этом сезоне марокканец отыграл за «ПСЖ» 25 матчей, забил 4 гола и отдал 5 передач.

Ранее стало известно, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» и уже подписал контракт с клубом.

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Ашраф Хакими ПСЖ Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Килиан Мбаппе
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 2
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potemkin78
а кто в ПСЖ играть будет?
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Vitaliy_yatsenko
Тут все логічно. Найкращий друг. Переходити, так у двох. Можливо саме цей момент із Ашрафом був найскладнішим у переговорах.
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0
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