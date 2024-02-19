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  4. СВИТОЛИНА: «Ожиданий от меня стало больше. Люди видят, как я могу играть»
WTA
19 февраля 2024, 11:17 |
318
0

СВИТОЛИНА: «Ожиданий от меня стало больше. Люди видят, как я могу играть»

Украинская теннисистка – о подготовке к турнирам

19 февраля 2024, 11:17 |
318
0
СВИТОЛИНА: «Ожиданий от меня стало больше. Люди видят, как я могу играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем приоритете при подготовке к выступлениям на турнирах

«Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть, видят, что я могу выиграть несколько титулов и бороться с ведущими игроками.

Но для меня очень важно работать каждый день, на каждой тренировке. Просто сосредоточиться на работе, которую я должна делать, и главное – быть здоровой. Когда я здорова, я могу играть хорошо, я могу далеко проходить на турнирах, так что сейчас для меня это приоритет», – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина в понедельник проведет матч против Ангелины Калининой на турнире в Дубае.

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Элина Свитолина WTA Дубай
Источник Большой теннис Украины
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