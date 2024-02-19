СВИТОЛИНА: «Ожиданий от меня стало больше. Люди видят, как я могу играть»
Украинская теннисистка – о подготовке к турнирам
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем приоритете при подготовке к выступлениям на турнирах
«Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть, видят, что я могу выиграть несколько титулов и бороться с ведущими игроками.
Но для меня очень важно работать каждый день, на каждой тренировке. Просто сосредоточиться на работе, которую я должна делать, и главное – быть здоровой. Когда я здорова, я могу играть хорошо, я могу далеко проходить на турнирах, так что сейчас для меня это приоритет», – сказала Свитолина.
Отметим, что Элина в понедельник проведет матч против Ангелины Калининой на турнире в Дубае.
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