СВИТОЛИНА: «Ожиданий от меня стало больше. Люди видят, как я могу играть»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем приоритете при подготовке к выступлениям на турнирах

«Сейчас от меня больше ожиданий, потому что люди видят, как я могу играть, видят, что я могу выиграть несколько титулов и бороться с ведущими игроками.

Но для меня очень важно работать каждый день, на каждой тренировке. Просто сосредоточиться на работе, которую я должна делать, и главное – быть здоровой. Когда я здорова, я могу играть хорошо, я могу далеко проходить на турнирах, так что сейчас для меня это приоритет», – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина в понедельник проведет матч против Ангелины Калининой на турнире в Дубае.