Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Fichajes, Де Хеа не рассматривает возможности возвращения в АПЛ, где в свое время защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Испанский вратарь хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге и ждет приглашение от мадридского «Реала» или «Атлетико», за который он уже выступал ранее.

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря прошлым летом.



Ранее сообщалось, что Де Хеа может вернуться в АПЛ и играть за «Ньюкасл».