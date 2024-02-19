Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Давид Де Хеа хочет перейти в один из мадридских грандов
Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
По информации Fichajes, Де Хеа не рассматривает возможности возвращения в АПЛ, где в свое время защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Испанский вратарь хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге и ждет приглашение от мадридского «Реала» или «Атлетико», за который он уже выступал ранее.
Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря прошлым летом.
Ранее сообщалось, что Де Хеа может вернуться в АПЛ и играть за «Ньюкасл».
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