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  4. Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Испания
19 февраля 2024, 10:42 |
2384
0

Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал

Давид Де Хеа хочет перейти в один из мадридских грандов

19 февраля 2024, 10:42 |
2384
0
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Fichajes, Де Хеа не рассматривает возможности возвращения в АПЛ, где в свое время защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Испанский вратарь хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге и ждет приглашение от мадридского «Реала» или «Атлетико», за который он уже выступал ранее.

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря прошлым летом.

Ранее сообщалось, что Де Хеа может вернуться в АПЛ и играть за «Ньюкасл».

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Давид Де Хеа трансферы Реал Мадрид свободный агент Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Источник Fichajes.net
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