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  4. Капитан Лутона рассказал, как пережил остановку сердца
Англия
19 февраля 2024, 10:18 |
428
0

Капитан Лутона рассказал, как пережил остановку сердца

Том Локьер допустил, что ему придется завершить карьеру

19 февраля 2024, 10:18 |
428
0
Капитан Лутона рассказал, как пережил остановку сердца
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Локьер

Защитник и капитан «Лутона» Том Локьер вспомнил, как пережил остановку сердца прямо во время матча.

Инцидент произошел 16 декабря 2023 года во время матча 17-го тура АПЛ с «Борнмутом». На 59-й минуте 29-летний Локьер упал на газон. Врачи подтвердили, что у футболиста остановилось сердце.

«Я не собираюсь лгать, это были тяжелые пару месяцев. С тех пор я искал ответы, но не смог их найти. В прошлый раз мне казалось, что я просто проснулся (Локьер потерял сознание в матче Чемпионшипа. – Прим), а в этот раз я вернулся из небытия.

Паника усилилась, я был немного дезориентирован, не мог говорить, двигаться. Я думал, что мог умереть. Я чувствовал, как мне в руку поставили капельницу, и это была тяжелая смесь эмоций.

В конце концов я пришел в себя и смог говорить и отвечать на вопросы. Когда я почувствовал себя хорошо, я ощутил облегчение от того, что остался жив. Я буквально умер, но с тех пор я ничего не понимал.

Есть ли шанс снова играть, мне скажут врачи, я не собираюсь делать ничего против их рекомендаций. Если мне не разрешат снова играть, я могу сказать, что был капитаном «Лутона» в Премьер-Лиге и забил гол в АПЛ.

Мне очень повезло, что в моей карьере были яркие моменты. Это то, о чем ты мечтаешь в детстве. Я невероятно благодарен за то, что остался жив», — рассказал Локьер в интервью Sky Sports.

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Том Локьер Лутон Таун Английская Премьер-лига завершение карьеры
Источник Sky Sports
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