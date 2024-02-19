Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, Свитолина осталась в топ-20

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 1000 в Дохе.

В Катаре третий год подряд победила полька Ига Свёнтек, которая сохранила статус первой ракетки мира.

Вернулась в первую десятку Алена Остапенко, Мария Саккари – покинула топ-10 впервые с сентября 2021 года.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила место в двадцатке лучших, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина немного потеряли. Также опустились на несколько мест Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Леся Цуренко и Юлия Стародубцева улучшили свои позиции, Юля даже обновила личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге сестры Киченок и Марта Костюк немного опустились. Зато солидно добавила Ангелина Калинина – более сотни позиций в «плюс». У остальных без изменений.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Елена Рыбакина поднялась на второе место, Ига Свёнтек – на третье, Каролина Плишкова подобралась к десятке.

Чемпионская гонка WTA

Даяна Ястремская в Чемпионской гонке уже седьмая, Марта Костюк опустилась на 14 место, Элина Свитолина осталась в топ-20. Неплохо добавили Леся Цуренко (+22 позиции) и Ангелина Калинина (+20). Стародубцева, Снигур и Завацкая немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA