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  4. Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, Свитолина осталась в топ-20
WTA
19 февраля 2024, 09:35 | Обновлено 19 февраля 2024, 09:39
685
0

Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, Свитолина осталась в топ-20

Мария Саккари выпала из десятки лучших

19 февраля 2024, 09:35 | Обновлено 19 февраля 2024, 09:39
685
0
Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, Свитолина осталась в топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 1000 в Дохе.

В Катаре третий год подряд победила полька Ига Свёнтек, которая сохранила статус первой ракетки мира.

Вернулась в первую десятку Алена Остапенко, Мария Саккари – покинула топ-10 впервые с сентября 2021 года.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила место в двадцатке лучших, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина немного потеряли. Также опустились на несколько мест Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Леся Цуренко и Юлия Стародубцева улучшили свои позиции, Юля даже обновила личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге сестры Киченок и Марта Костюк немного опустились. Зато солидно добавила Ангелина Калинина – более сотни позиций в «плюс». У остальных без изменений.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Елена Рыбакина поднялась на второе место, Ига Свёнтек – на третье, Каролина Плишкова подобралась к десятке.

Чемпионская гонка WTA

Даяна Ястремская в Чемпионской гонке уже седьмая, Марта Костюк опустилась на 14 место, Элина Свитолина осталась в топ-20. Неплохо добавили Леся Цуренко (+22 позиции) и Ангелина Калинина (+20). Стародубцева, Снигур и Завацкая немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Елена Рыбакина Дарья Снигур Алена Остапенко Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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