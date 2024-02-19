Рейтинг WTA. Стародубцева обновила рекорд, Свитолина осталась в топ-20
Мария Саккари выпала из десятки лучших
На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 1000 в Дохе.
В Катаре третий год подряд победила полька Ига Свёнтек, которая сохранила статус первой ракетки мира.
Вернулась в первую десятку Алена Остапенко, Мария Саккари – покинула топ-10 впервые с сентября 2021 года.
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина сохранила место в двадцатке лучших, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина немного потеряли. Также опустились на несколько мест Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Леся Цуренко и Юлия Стародубцева улучшили свои позиции, Юля даже обновила личное достижение.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге сестры Киченок и Марта Костюк немного опустились. Зато солидно добавила Ангелина Калинина – более сотни позиций в «плюс». У остальных без изменений.
Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Елена Рыбакина поднялась на второе место, Ига Свёнтек – на третье, Каролина Плишкова подобралась к десятке.
Чемпионская гонка WTA
Даяна Ястремская в Чемпионской гонке уже седьмая, Марта Костюк опустилась на 14 место, Элина Свитолина осталась в топ-20. Неплохо добавили Леся Цуренко (+22 позиции) и Ангелина Калинина (+20). Стародубцева, Снигур и Завацкая немного потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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