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WTA
19 февраля 2024, 02:33 |
76
0

Букмекеры выставили коэффициенты на дерби Калинина – Свитолина в Дубае

19 февраля Ангелина и Элина проведут матч 1/32 финала на турнире WTA 1000 в ОАЭ

19 февраля 2024, 02:33 |
76
0
Букмекеры выставили коэффициенты на дерби Калинина – Свитолина в Дубае
Twitter. Ангелина Калинина и Элина Свитолина

19 февраля украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 30) и Элина Свитолина (WTA 20) проведут очный поединок в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).

Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Остапенко – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву. Это будет 2-я встреча теннисисток, в 2013-м Элина выиграла очный матч в Донецке. Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии (№50 WTA).

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на украинское дерби в ОАЭ. Фавориткой встречи является Свитолина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.38. Котировки на успех Калининой составляют 3.20.

Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Элина Свитолина

  • Победа Свитолиной – 1.38
  • Победа Свитолиной со счетом 2:0 – 1.93
  • Победа Свитолиной со счетом 2:1 – 3.70
  • Победа Калининой – 3.20
  • Победа Калининой со счетом 2:0 – 5.40
  • Победа Калининой со счетом 2:1 – 6.20

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Ангелина Калинина Элина Свитолина WTA Дубай котировки букмекеров азарт
Источник Sport.ua
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