Букмекеры выставили коэффициенты на дерби Калинина – Свитолина в Дубае

19 февраля украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 30) и Элина Свитолина (WTA 20) проведут очный поединок в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).

Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Остапенко – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву. Это будет 2-я встреча теннисисток, в 2013-м Элина выиграла очный матч в Донецке. Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии (№50 WTA).

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на украинское дерби в ОАЭ. Фавориткой встречи является Свитолина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.38. Котировки на успех Калининой составляют 3.20.

Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Элина Свитолина