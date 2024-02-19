Букмекеры выставили коэффициенты на дерби Калинина – Свитолина в Дубае
19 февраля Ангелина и Элина проведут матч 1/32 финала на турнире WTA 1000 в ОАЭ
19 февраля украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 30) и Элина Свитолина (WTA 20) проведут очный поединок в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).
Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Остапенко – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву. Это будет 2-я встреча теннисисток, в 2013-м Элина выиграла очный матч в Донецке. Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Татьяной Марией из Германии (№50 WTA).
Букмекерские конторы выставили коэффициенты на украинское дерби в ОАЭ. Фавориткой встречи является Свитолина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.38. Котировки на успех Калининой составляют 3.20.
Основные котировки на матч Ангелина Калинина – Элина Свитолина
- Победа Свитолиной – 1.38
- Победа Свитолиной со счетом 2:0 – 1.93
- Победа Свитолиной со счетом 2:1 – 3.70
- Победа Калининой – 3.20
- Победа Калининой со счетом 2:0 – 5.40
- Победа Калининой со счетом 2:1 – 6.20
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник мюнхенцев – о форме нападающего
Йозуа Киммих и Жолт Лев явно не поняли друг друга, споры начались еще по ходу игры