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Чемпионат Испании
Бетис
18.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 февраля 2024, 00:57 | Обновлено 19 февраля 2024, 01:42
40
0

ВИДЕО. Бетис и Алавес разошлись миром, Реал Сосьедад победил, забив на 90+3

Вечером 18 февраля состоялись матч 25-го тура чемпионата Испании

19 февраля 2024, 00:57 | Обновлено 19 февраля 2024, 01:42
40
0
ВИДЕО. Бетис и Алавес разошлись миром, Реал Сосьедад победил, забив на 90+3
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 февраля состоялись матч 25-го тура чемпионата Испании.

Бетис и Алавес разошлись миром (0:0), Реал Сосьедад взял три очка в игре с Мальоркой (2:1).

Ла Лига. 25-й тур, 18 февраля

Мальорка – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Антонио Санчес, 4 – Такефуса Кубо, 38, Микель Мерино, 90+3. ·

Бетис – Алавес – 0:0

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Источник Sport.ua
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