ВИДЕО. Бетис и Алавес разошлись миром, Реал Сосьедад победил, забив на 90+3

Вечером 18 февраля состоялись матч 25-го тура чемпионата Испании.

Бетис и Алавес разошлись миром (0:0), Реал Сосьедад взял три очка в игре с Мальоркой (2:1).

Ла Лига. 25-й тур, 18 февраля

Мальорка – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Антонио Санчес, 4 – Такефуса Кубо, 38, Микель Мерино, 90+3. ·

Бетис – Алавес – 0:0