Испания19 февраля 2024, 00:57 | Обновлено 19 февраля 2024, 01:42
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ВИДЕО. Бетис и Алавес разошлись миром, Реал Сосьедад победил, забив на 90+3
Вечером 18 февраля состоялись матч 25-го тура чемпионата Испании
19 февраля 2024, 00:57 | Обновлено 19 февраля 2024, 01:42
40
0
Вечером 18 февраля состоялись матч 25-го тура чемпионата Испании.
Бетис и Алавес разошлись миром (0:0), Реал Сосьедад взял три очка в игре с Мальоркой (2:1).
Ла Лига. 25-й тур, 18 февраля
Мальорка – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: Антонио Санчес, 4 – Такефуса Кубо, 38, Микель Мерино, 90+3. ·
Бетис – Алавес – 0:0
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