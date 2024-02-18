НЕМЧАНИНОВ: «Считаю, что, Минай неплохо поработал на трансферном рынке»
Защитник закарпатцев рассказал об усилении команды
Игрок «Миная» Дмитрий Немчанинов эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о зимних новичках закарпатской команды:
- Я считаю, что «Минай» неплохо поработал на трансферном рынке, хотя, конечно, чего на самом деле стоят новобранцы покажут только официальные поединки. Потому что у спаррингов совсем другой градус ответственности, они важны для наигрыша каких-то тактических схем, экспериментов с составом.
- Кого бы из новичков я выделил?
- Пожалуй, Дениса Устименко, которого арендовали у «Кривбасса», как по мне, он превосходит тех нападающих, которые ранее защищали цвета «Миная».
Следует уточнить, что «горожане» все этапы подготовки проводили в Ужгороде. И хотя с погодой повезло, но все контрольные поединки проводили на поле с искусственным покрытием стадиона «Авангард». Завтра мы начинаем уже непосредственную подготовку к календарному матчу 18 тура с «Днепром-1» и будем тренироваться уже на травяном газоне. Надеюсь, что с этим переходом проблем не возникнет и к противостоянию с днепрянами «Минай» подойдет в боевой спортивной форме, – сказал Немчанинов.
Сейчас «Минай» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав шесть очков.
Ранее скандальный экс-игрок «Шахтера» подписал контракт с «Минаем».
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