У кого 10? Известна оценка Трубина за матч, в котором он отразил пенальти

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Вратарь Анатолий Трубин уже традиционно провел матч в стартовом составе «Бенфики». Во втором тайме украинский голкипер допустил голевую ошибку, но сумел исправиться, отбив пенальти на 71-й минуте. За свое выступление Трубин получил от статистического портала WhoScored оценку в 7.2 балла.

Главным героем матча стал экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес, который оформил в этом матче за «орлов» два гола и два ассиста и получил от WhoScored наивысшую оценку – 10 баллов.

Оценки матча Бенфика – Визела от WhoScored