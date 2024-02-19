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  4. У кого 10? Известна оценка Трубина за матч, в котором он отразил пенальти
Португалия
19 февраля 2024, 00:01 |
622
0

У кого 10? Известна оценка Трубина за матч, в котором он отразил пенальти

Украинец помог «Бенфике» разгромить «Визелу»

19 февраля 2024, 00:01 |
622
0
У кого 10? Известна оценка Трубина за матч, в котором он отразил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Вратарь Анатолий Трубин уже традиционно провел матч в стартовом составе «Бенфики». Во втором тайме украинский голкипер допустил голевую ошибку, но сумел исправиться, отбив пенальти на 71-й минуте. За свое выступление Трубин получил от статистического портала WhoScored оценку в 7.2 балла.

Главным героем матча стал экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес, который оформил в этом матче за «орлов» два гола и два ассиста и получил от WhoScored наивысшую оценку – 10 баллов.

Оценки матча Бенфика – Визела от WhoScored

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Источник Sport.ua
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