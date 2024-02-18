Василий ГАКМАН: «С таким усилением шансы Вереса спастись возросли»
Защитник ровенчан рассказал о подготовке к сезону
Игрок «Вереса» Василий Гакман эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона:
- Меня довольно длительное время беспокоили боли в колене, но на турецком сборе я вернулся в строй и принял участие в последних четырех спаррингах. Как по мне, «Верес» изменился. Конечно, на пользу пошла доукомплектация целой группой футболистов с опытом выступлений в элитном дивизионе. Прежде всего, это способствовало укреплению игровой дисциплины, заметно повлияло на микроклимат в команде, придало уверенности в своих силах. С таким усилением шансы «Вереса» спастись от вылета возросли.
И еще один фактор, который должен помочь «Вересу» выбраться из опасной зоны – присутствие на календарных матчах болельщиков. 12 игроков обязательно станет надежной подпоркой ровенской команды.
Сейчас «Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
Ранее «Верес» сообщил, что банкротства не будет.
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