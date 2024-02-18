Германия18 февраля 2024, 21:40 |
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Томас ТУХЕЛЬ – о поражении Бохуму: «Многое было против нас»
Главный тренер «Баварии» уверен, что его команда играла лучше
18 февраля 2024, 21:40 |
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал неожиданное поражение в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Бохума» (2:3).
«Поражение сегодня было несправедливым, многое было против нас.
У нас был показатель xG=3,4, и у нас было четыре, пять, шесть моментов высшего класса.
Мы полностью доминировали в игре и фактически ни с того ни с сего проигрывали в счете», – рассказал Тухель в интервью DAZN.
Отметим, что «Бавария» впервые с 2015 года проиграла 3 матча подряд.
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Викиньте, будь-ласка, отого негра із Баварії. Благаю.
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