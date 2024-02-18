Томас ТУХЕЛЬ – о поражении Бохуму: «Многое было против нас»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал неожиданное поражение в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Бохума» (2:3).

«Поражение сегодня было несправедливым, многое было против нас.

У нас был показатель xG=3,4, и у нас было четыре, пять, шесть моментов высшего класса.

Мы полностью доминировали в игре и фактически ни с того ни с сего проигрывали в счете», – рассказал Тухель в интервью DAZN.

Отметим, что «Бавария» впервые с 2015 года проиграла 3 матча подряд.