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  4. ДЕ МИНАУР – Синнеру: «Ты слишком хорош, но я обязательно поквитаюсь»
ATP
18 февраля 2024, 20:30 |
212
0

ДЕ МИНАУР – Синнеру: «Ты слишком хорош, но я обязательно поквитаюсь»

Австралиец – о поражении в финале соревнований в Роттердаме

18 февраля 2024, 20:30 |
212
0
ДЕ МИНАУР – Синнеру: «Ты слишком хорош, но я обязательно поквитаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Алекс де Минаур

Австралиец Алекс де Минаур прокомментировал поражение Яннику Синнеру в финале турнира ATP 500 в Роттердаме.

«Я хочу поздравить Янника и его команду. То, что вы сделали не только на этой неделе, но и в течение всего года, – это здорово. Нет более достойного парня для таких достижений. Вся команда – молодцы. Вы заслужили это.

Я спросил у них в шутку, проиграет ли он хоть один матч в этом году, то в чем я сильно сомневаюсь. Он играет на невероятном уровне. Слишком хорошо. Но я обязательно поквитаюсь с вами в следующий раз», – сказал австралиец.

Отметим, что Синнер в текущем сезоне выиграл все 12 матчей.

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ATP Роттердам Алекс де Минаур Янник Синнер
Источник Twitter
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