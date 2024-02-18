ДЕ МИНАУР – Синнеру: «Ты слишком хорош, но я обязательно поквитаюсь»

Австралиец Алекс де Минаур прокомментировал поражение Яннику Синнеру в финале турнира ATP 500 в Роттердаме.

«Я хочу поздравить Янника и его команду. То, что вы сделали не только на этой неделе, но и в течение всего года, – это здорово. Нет более достойного парня для таких достижений. Вся команда – молодцы. Вы заслужили это.

Я спросил у них в шутку, проиграет ли он хоть один матч в этом году, то в чем я сильно сомневаюсь. Он играет на невероятном уровне. Слишком хорошо. Но я обязательно поквитаюсь с вами в следующий раз», – сказал австралиец.

Отметим, что Синнер в текущем сезоне выиграл все 12 матчей.