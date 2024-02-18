Синнер выиграл титул в Роттердаме, обеспечив себе третье место рейтинга ATP
Янник выиграл все 12 матчей в новом сезоне
18 февраля состоялся финал на хардовом турнире ATP 500 в Роттердаме.
В матче за титул австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP) проиграл итальянцу Яннику Синнеру (№4 ATP).
Роттердам. Финал
Янник Синнер (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:4
Это была седьмая встреча теннисистов, Янник выиграл все очный матчи.
Для Синнера это был второй турнир в году и второй титул. Ранее он выиграл Открытый чемпионат Австралии.
С понедельника итальянец обойдет в мировом рейтинге Даниила Медведева и впервые в карьере станет третьей ракеткой мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта не выйдет на корт на матч 1/32 финала WTA 1000 в ОАЭ против Дарьи Касаткиной
Украинскому вингеру «Челси» следует перейти в «Вест Хэм»