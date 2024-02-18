Синнер выиграл титул в Роттердаме, обеспечив себе третье место рейтинга ATP

18 февраля состоялся финал на хардовом турнире ATP 500 в Роттердаме.

В матче за титул австралиец Алекс де Минаур (№11 ATP) проиграл итальянцу Яннику Синнеру (№4 ATP).

Роттердам. Финал

Янник Синнер (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:4

Это была седьмая встреча теннисистов, Янник выиграл все очный матчи.

Для Синнера это был второй турнир в году и второй титул. Ранее он выиграл Открытый чемпионат Австралии.

С понедельника итальянец обойдет в мировом рейтинге Даниила Медведева и впервые в карьере станет третьей ракеткой мира.