Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Янник Синнер после победы над Джоковичем чудом отыгрался в поединке с Медведевым
28 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
В поединке за титул Янник Синнер из Италии (№4 ATP) одержал волевую победу над двукратным финалистом Даниилом Медведевым (№3 ATP).
Australian Open. Финал
Янник Синнер (Италия) [4] – Даниил Медведев [3] – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3
Это была 10-я встреча теннисистов, итальянец выиграл четыре последних матча после проигрыша первых шести.
В полуфинале Синнер остановил действующего чемпиона Новака Джоковича, который впервые в карьере проиграл на такой стадии в Мельбурне.
Синнер выиграл свой дебютный титул Grand Slam, ранее его лучшим достижение на мейджорах был полуфинал Уимблдона-2023.
Медведев проиграл за всю карьеру всего два матча со счета 2:0 по сетах – это финалы Australian Open против Надаля и Синнера. Остальныее 55 таких встреч он довел до победы. Также Даниил стал первым игроком в Открытой эре, проигравшим несколько финалов турниров Grand Slam, ведя в счете 2:0.
SIN-PLY THE BEST 🏆#AO2024 pic.twitter.com/R1MFxck59L— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024
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А вaтним гнидaм, на кшталт 123yurty: продовжуйте oблизувати й надалі яйця рашистським спортсменам та не забудьте увечорі подивитися скабєєву і потім пересмикнути прутня на путєна.
Що з лицем, вaтa, га?
Сливать в финалах ТБШ, в этом он лучший
1.Як зробити з пересічного і абсолютно передбачуваного фіналу видовище і трилер, методичка від Сіннера. Виявляється, той ще шоумен, хто б міг подумати)
2.Як стати клієнтом клієнта, методичка від мєдвєдєва) З 0-6 за особистими стало 4-6. І це за якихось півроку)
Ледь не повторив Сіннер "подвиг" Алькараса в матчі проти Звєрєва. В перших двох сетах просто не вийшов на корт, з`явилась якась китайська підробка. Без подачі, без атаки, без обвідного... Просто без гри. Чому так сталось? Тут ніякої загадки - занадто легко все давалось на турнірі раніше. Що Карлосу, що Янніку... попередні суперники своєю відсутністю спротиву настільки розслабили обох, що вони вийшли не битися за перемогу, а шапками закидати. Особлива "подяка" Джоковичу. Якби Сіннер на фіналі так і не зібрався, мєдвєдєв мав би призові поділити з сербом навпіл.
Але ж зібрався. І от коли Яннік на корт вирішив таки вийти, шансів у мєдвєдєва вже ніяких не було. Не лише через ігрову перевагу італійця - узький хоч і двожильний, але з таким шляхом до фіналу потрібно було всі дев`ять життів, як у кота. Хоча треба віддати йому належне, витиснув з себе усе і навіть більше.
Отже, перший переможний мейджор Янніка. Впевнений, перший з багатьох.
Красава. Очень хотелось бы чтобы стабильнее. А то как то Алькарас сдулся быстро.