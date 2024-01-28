Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024

28 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В поединке за титул Янник Синнер из Италии (№4 ATP) одержал волевую победу над двукратным финалистом Даниилом Медведевым (№3 ATP).

Australian Open. Финал

Янник Синнер (Италия) [4] – Даниил Медведев [3] – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Это была 10-я встреча теннисистов, итальянец выиграл четыре последних матча после проигрыша первых шести.

В полуфинале Синнер остановил действующего чемпиона Новака Джоковича, который впервые в карьере проиграл на такой стадии в Мельбурне.

Синнер выиграл свой дебютный титул Grand Slam, ранее его лучшим достижение на мейджорах был полуфинал Уимблдона-2023.

Медведев проиграл за всю карьеру всего два матча со счета 2:0 по сетах – это финалы Australian Open против Надаля и Синнера. Остальныее 55 таких встреч он довел до победы. Также Даниил стал первым игроком в Открытой эре, проигравшим несколько финалов турниров Grand Slam, ведя в счете 2:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine