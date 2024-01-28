Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Australian Open
28 января 2024, 14:31 | Обновлено 28 января 2024, 15:37
4215
27

Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024

Янник Синнер после победы над Джоковичем чудом отыгрался в поединке с Медведевым

28 января 2024, 14:31 | Обновлено 28 января 2024, 15:37
4215
27
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

28 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В поединке за титул Янник Синнер из Италии (№4 ATP) одержал волевую победу над двукратным финалистом Даниилом Медведевым (№3 ATP).

Australian Open. Финал
Янник Синнер (Италия) [4] – Даниил Медведев [3] – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Это была 10-я встреча теннисистов, итальянец выиграл четыре последних матча после проигрыша первых шести.

В полуфинале Синнер остановил действующего чемпиона Новака Джоковича, который впервые в карьере проиграл на такой стадии в Мельбурне.

Синнер выиграл свой дебютный титул Grand Slam, ранее его лучшим достижение на мейджорах был полуфинал Уимблдона-2023.

Медведев проиграл за всю карьеру всего два матча со счета 2:0 по сетах – это финалы Australian Open против Надаля и Синнера. Остальныее 55 таких встреч он довел до победы. Также Даниил стал первым игроком в Открытой эре, проигравшим несколько финалов турниров Grand Slam, ведя в счете 2:0.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
«Хорошо справились». Обидчицы Киченок и Остапенко – о победе на Aus Open
ФОТО. Как Киченок в финале парного разряда на Aus Open билась
Даниил Медведев Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
Футбол | 27 января 2024, 16:08 13
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»

Георгий Мазурашу прокомментировал ситуацию с мобилизацией футболистов

У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
Футбол | 27 января 2024, 20:10 4
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид

Королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:1

Очень горжусь этим. Теннисист из россии сменил гражданство на казахстанское
Теннис | 27.01.2024, 19:05
Очень горжусь этим. Теннисист из россии сменил гражданство на казахстанское
Очень горжусь этим. Теннисист из россии сменил гражданство на казахстанское
Трабзонспору нужен Конопля, но турки не готовы платить больше 2 млн евро
Футбол | 28.01.2024, 10:40
Трабзонспору нужен Конопля, но турки не готовы платить больше 2 млн евро
Трабзонспору нужен Конопля, но турки не готовы платить больше 2 млн евро
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Футбол | 28.01.2024, 08:50
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ManUtd
За італійця "з дитинства" ;) З перемогою над фашистoм!
А вaтним гнидaм, на кшталт 123yurty: продовжуйте oблизувати й надалі яйця рашистським спортсменам та не забудьте увечорі подивитися скабєєву і потім пересмикнути прутня на путєна.
Що з лицем, вaтa, га?
Ответить
+25
Показать Скрыть 2 ответа
Микола Захарченко
Крутий камбек від Сіннера !  За нього сьогодні вся Україна 🇺🇦👏👏
Ответить
+19
Макс Максов
Просто красень! Крутий камбек! І вдвічі приємніше, дивитися кого Яннік обіграв...
Ответить
+15
roman75zpr
Огонь Синнер! Вундеркинд! Причём внешне, немного на "ботаника" смахивает, чем и ввёл в заблуждение всех бывших чемпионов )
Ответить
+14
u6464u
Яннік весь сруцький мир відправив за кораблем за відомим маршрутом, хачанов , рубльов , джокович , медвєдев , красавчик Сіннер .
Ответить
+14
c_a_p2
Пізд... кацапу
Ответить
+14
Nordenus
Это видимо ответочка судьбы за камбэк Медведа в полуфинале))
Сливать в финалах ТБШ, в этом он лучший
Ответить
+12
introvert
Два здобутки дня:
1.Як зробити з пересічного і абсолютно передбачуваного фіналу видовище і трилер, методичка від Сіннера. Виявляється, той ще шоумен, хто б міг подумати)
2.Як стати клієнтом клієнта, методичка від мєдвєдєва) З 0-6 за особистими стало 4-6. І це за якихось півроку)
Ответить
+11
Fdail
Це вже друга Австралія,  де Мєдвєдєв програв з 0:2, так  можно й згоріти повністю ( що не буде поганим розвитком подій). Вітаю Сінера з першим шоломом , заслужив.
Ответить
+10
introvert
Чудово, Яннік! Форца, Італія!
Ледь не повторив Сіннер "подвиг" Алькараса в матчі проти Звєрєва. В перших двох сетах просто не вийшов на корт, з`явилась якась китайська підробка. Без подачі, без атаки, без обвідного... Просто без гри. Чому так сталось? Тут ніякої загадки - занадто легко все давалось на турнірі раніше. Що Карлосу, що Янніку... попередні суперники своєю відсутністю спротиву настільки розслабили обох, що вони вийшли не битися за перемогу, а шапками закидати. Особлива "подяка" Джоковичу. Якби Сіннер на фіналі так і не зібрався, мєдвєдєв мав би призові поділити з сербом навпіл.
Але ж зібрався. І от коли Яннік на корт вирішив таки вийти, шансів у мєдвєдєва вже ніяких не було. Не лише через ігрову перевагу італійця - узький хоч і двожильний, але з таким шляхом до фіналу потрібно було всі дев`ять життів, як у кота. Хоча треба віддати йому належне, витиснув з себе усе і навіть більше.
Отже, перший переможний мейджор Янніка. Впевнений, перший з багатьох.
Ответить
+10
Обсервер Влад
От так і повинен був Сіннер виносити косолапова з самого початку, як в останніх 3 сетах. Що це був за відвертий злив у перших 2 сетах, хз
Ответить
+9
shef63
Слава Сіннеру!!! І величезна подяка!!!
Ответить
+9
Умник
Брат Циганкова на коне сейчас.
Красава. Очень хотелось бы чтобы стабильнее. А то как то Алькарас сдулся быстро.
Ответить
+7
khidia
Сіннер завалив всю прорашистську наволочь на турнірі: хачанов, рублев, джоковіч і мішка-невдаха. Янік - Герой України!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
spinelli
Камбэчище! Молодец, Янник, поставил на место какцапского дрыща-истеричку!
Ответить
+5
shakhtarforewer
 Так!!! мєльдвєдєв получив по заслугам!!!
Ответить
+5
O.l.e.g
Супер Зінерченко🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Ответить
+2
antt
Янік Сінер звучить дуже по італійськи. Хоча насправді він з південног Тіроля. Так як біатлоністка вірер. Народився в місті  на кордоні  з Австрією.
Ответить
+1
Richard Lewis
Цап скуштував італійського каннолі 😋
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Двійник Циганкова знищив расіянську наволоч. Тепер за Жирону вболіваємо 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»
26.01.2024, 13:23 4
Теннис
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
27.01.2024, 01:02 4
Футбол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 2
Футбол
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 9
Футбол
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 58
Футбол
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
26.01.2024, 15:06 9
Теннис
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
27.01.2024, 09:49 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем