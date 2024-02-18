Альмерия установила новый антирекорд чемпионата Испании

Состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Гранада» и «Альмерия» поделили очки.

Отметим, что «Альмерия» не выиграла ни одного из 28 последних матчей в Ла Лиге: 10 ничейных исходов и 18 поражений. Это самая длинная серия матчей без побед в истории элитного испанского первенства.

В турнирной таблице «Альмерия» занимает последнее место.

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Гранада» – «Альмерия» – 1:1

Голы: Узуни (75) - Пубиль (9).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Видео голов и обзор матча: