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Чемпионат Испании
Гранада
18.02.2024 17:15 – FT 1 : 1
Альмерия
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Испания
18 февраля 2024, 19:46 | Обновлено 18 февраля 2024, 20:27
715
0

Альмерия установила новый антирекорд чемпионата Испании

Команда Гаиски Гаритано не смогла обыграть «Гранаду», продлив безвыигрышную серию

18 февраля 2024, 19:46 | Обновлено 18 февраля 2024, 20:27
715
0
Альмерия установила новый антирекорд чемпионата Испании
ФК Альмерия

Состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Гранада» и «Альмерия» поделили очки.

Отметим, что «Альмерия» не выиграла ни одного из 28 последних матчей в Ла Лиге: 10 ничейных исходов и 18 поражений. Это самая длинная серия матчей без побед в истории элитного испанского первенства.

В турнирной таблице «Альмерия» занимает последнее место.

Чемпионат Испании. 25-й тур

«Гранада» – «Альмерия» – 1:1
Голы: Узуни (75) - Пубиль (9).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Видео голов и обзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Пубиль (Альмерия).
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Гранада Альмерия чемпионат Испании по футболу
Источник Opta
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