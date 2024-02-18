Испания18 февраля 2024, 19:46 | Обновлено 18 февраля 2024, 20:27
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Альмерия установила новый антирекорд чемпионата Испании
Команда Гаиски Гаритано не смогла обыграть «Гранаду», продлив безвыигрышную серию
18 февраля 2024, 19:46 | Обновлено 18 февраля 2024, 20:27
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Состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Гранада» и «Альмерия» поделили очки.
Отметим, что «Альмерия» не выиграла ни одного из 28 последних матчей в Ла Лиге: 10 ничейных исходов и 18 поражений. Это самая длинная серия матчей без побед в истории элитного испанского первенства.
В турнирной таблице «Альмерия» занимает последнее место.
Чемпионат Испании. 25-й тур
«Гранада» – «Альмерия» – 1:1
Голы: Узуни (75) - Пубиль (9).
Видео голов и обзор матча:
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Пубиль (Альмерия).
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