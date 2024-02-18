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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 19:45 |
379
0

Экс-тренер Львова U-19: «Рано или поздно Михавко станет основным в Динамо»

Роман Гданский рассказал о своих впечатлениях от игры молодого центрбека

18 февраля 2024, 19:45 |
379
0
Экс-тренер Львова U-19: «Рано или поздно Михавко станет основным в Динамо»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Бывший главный тренер юношеской команды «Львова» Роман Гданский рассказал о своих впечатлениях от игры молодого центрбека киевского «Динамо» Тараса Михавко:

«Он довольно универсальный футболист. У него такой потенциал, что может играть на любой позиции. Я в U-17 его видел больше в середине, потому что есть хорошее видение поля, хорошая техника, хорошая передача. Также неплохой на атаку, забивной футболист. Позже получилось так, что его перестроили в центр защиты в U-19, там был другой тренер сначала. Я считал, что он должен был бы больше себя раскрываться в середине, потому что это игрок с уклоном на атаку. Даже когда сейчас играет центрбека, то очень хорошо вклинивается в атаку, его тянет туда вперед.

Когда я сам принял U-19, то уже не возвращал его в центр поля – там были другие игроки, а он хорошо освоился на новом месте. В середине, наверное, ему нужно было иметь немного больше физической выносливости, чтобы бегать вперед-назад. А вот в центре защиты Тарас комфортно чувствует себя – хорошо играет головой, хорошая длинная передача, хорошее начало атаки, читает игру, сильный в единоборствах. Дай Бог, чтобы он на этой позиции дальше развивался.

Наверное, немножко уверенности ему надо. Он молодой, нет еще опыта. Но это в его силах. Я с ним довольно часто общаюсь, где-то подсказываю бытовые или игровые моменты. Это способный парень. В свое время он был не очень серьезный, приходилось мне с ним даже немного жестковатый воспитательный процесс проводить. Сейчас Тарас изменился, повзрослел. Вспоминает, как когда-то какие-то моменты и подсказки несерьезно воспринимал, а теперь говорит: «Так, как вы и говорили, где-то так оно и получается, ваши подсказки только пошли на пользу». Ему просто надо времени и уверенности. Думаю, что он может спокойно побороться за место в стартовом составе. Тренерам виднее, в каком он состоянии и насколько готов эту позицию занять, но в будущем, думаю, рано или поздно станет игроком основы».

Ранее Тарас Михавко рассказал, что его примером для подражания является Андрей Ярмоленко.

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Тарас Михавко Динамо Киев Львов U-19 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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