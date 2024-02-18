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  4. ФОТО. Впереди – Марсель. Шахтер провел воскресную тренировку в Гамбурге
Лига Европы
18 февраля 2024, 19:29 |
289
0

ФОТО. Впереди – Марсель. Шахтер провел воскресную тренировку в Гамбурге

Ответный матч состоится 22 февраля

18 февраля 2024, 19:29 |
289
0
ФОТО. Впереди – Марсель. Шахтер провел воскресную тренировку в Гамбурге
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку ко второму матчу Лиги Европы с «Марселем», который пройдет во Франции. В воскресенье, 18 февраля, подопечные Марино Пушича провели занятия на тренировочной базе немецкого «Гамбурга».

Начав с посещения тренажерного зала, далее «оранжево-черные» отработали сессию на футбольном поле, которая состояла из разминки, упражнений на держание мяча и двусторонней игры 11 на 11. После обеда футболистов ждал видеоанализ с разбором первого поединка с французами.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля на арене французского клуба «Стад де Марсель». Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

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Источник ФК Шахтер Донецк
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