ФОТО. Впереди – Марсель. Шахтер провел воскресную тренировку в Гамбурге

«Шахтер» продолжает подготовку ко второму матчу Лиги Европы с «Марселем», который пройдет во Франции. В воскресенье, 18 февраля, подопечные Марино Пушича провели занятия на тренировочной базе немецкого «Гамбурга».

Начав с посещения тренажерного зала, далее «оранжево-черные» отработали сессию на футбольном поле, которая состояла из разминки, упражнений на держание мяча и двусторонней игры 11 на 11. После обеда футболистов ждал видеоанализ с разбором первого поединка с французами.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы УЕФА «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля на арене французского клуба «Стад де Марсель». Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).