Болонья обыграла Лацио и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов
Матч 25-го тура Серии А закончился со счетом 2:1 в пользу команды Тиаго Мотты
Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Болоньей». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.
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Римляне мощно начали игру, отличившись уже на 18-й минуте встречи. Второй гол в этом сезоне Серии А забил Густав Исаксен.
Однако на этом радости для болельщиков «Лацио» закончились. На 39-й минуте их голкипер Иван Проведель допустил ужасную ошибку, подарив гол Уссами Эль-Аззузи.
Под конец матча победу для «Болоньи» вырвал лучший бомбардир команду Джошуа Зиркзе.
Серия А. 25-й тур. 18 февраля
Лацио – Болонья – 1:2
Голы: Исаксен, 18 – Эль-Аззузи, 39, Зиркзе, 78
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