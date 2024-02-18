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Чемпионат Италии
Лацио
18.02.2024 13:30 – FT 1 : 2
Болонья
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Италия
18 февраля 2024, 15:32 | Обновлено 18 февраля 2024, 15:33
58
0

Болонья обыграла Лацио и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов

Матч 25-го тура Серии А закончился со счетом 2:1 в пользу команды Тиаго Мотты

18 февраля 2024, 15:32 | Обновлено 18 февраля 2024, 15:33
58
0
Болонья обыграла Лацио и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Болоньей». Победу со счетом 2:1 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Римляне мощно начали игру, отличившись уже на 18-й минуте встречи. Второй гол в этом сезоне Серии А забил Густав Исаксен.

Однако на этом радости для болельщиков «Лацио» закончились. На 39-й минуте их голкипер Иван Проведель допустил ужасную ошибку, подарив гол Уссами Эль-Аззузи.

Под конец матча победу для «Болоньи» вырвал лучший бомбардир команду Джошуа Зиркзе.

Серия А. 25-й тур. 18 февраля

Лацио – Болонья – 1:2

Голы: Исаксен, 18 – Эль-Аззузи, 39, Зиркзе, 78

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Тиаго Мотта Лацио Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу Густав Исаксен Джошуа Зиркзе Иван Проведель
Источник Sport.ua
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