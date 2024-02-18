ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко вернулся к комментаторской деятельности.

Виктор комментировал вчерашний матч Бундеслиги между «Вольфсбургом» и дортмундской «Боруссией» (1:1), транслировавшийся на Setanta Sports. Игру приостанавливали 6 раз. Болельщикам в Германии не понравилось, что футбольный союз планирует разрешить шейхам покупать немецкие клубы и в знак протеста они выбрасывали теннисные мячи на поле.

Комментатор едва не сорвался, когда матч был в очередной раз приостановлен.

«Да вы зае...., запарили, заехали на стадион и запарили», – забавно отреагировал Вацко.

ВИДЕО. «Да вы за *****». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги