ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Известный украинский комментатор вернулся к работе
Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко вернулся к комментаторской деятельности.
Виктор комментировал вчерашний матч Бундеслиги между «Вольфсбургом» и дортмундской «Боруссией» (1:1), транслировавшийся на Setanta Sports. Игру приостанавливали 6 раз. Болельщикам в Германии не понравилось, что футбольный союз планирует разрешить шейхам покупать немецкие клубы и в знак протеста они выбрасывали теннисные мячи на поле.
Комментатор едва не сорвался, когда матч был в очередной раз приостановлен.
«Да вы зае...., запарили, заехали на стадион и запарили», – забавно отреагировал Вацко.
ВИДЕО. «Да вы за *****». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
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