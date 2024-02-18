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  4. ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Германия
18 февраля 2024, 15:11 |
1374
0

ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги

Известный украинский комментатор вернулся к работе

18 февраля 2024, 15:11 |
1374
0
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко вернулся к комментаторской деятельности.

Виктор комментировал вчерашний матч Бундеслиги между «Вольфсбургом» и дортмундской «Боруссией» (1:1), транслировавшийся на Setanta Sports. Игру приостанавливали 6 раз. Болельщикам в Германии не понравилось, что футбольный союз планирует разрешить шейхам покупать немецкие клубы и в знак протеста они выбрасывали теннисные мячи на поле.

Комментатор едва не сорвался, когда матч был в очередной раз приостановлен.

«Да вы зае...., запарили, заехали на стадион и запарили», – забавно отреагировал Вацко.

ВИДЕО. «Да вы за *****». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги

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Бундеслига видео болельщики чемпионат Германии по футболу Виктор Вацко комментаторы Боруссия Дортмунд Вольфсбург
Источник Setanta Sports Ukraine
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