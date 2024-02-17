Байер повторил рекорд, победа Штутгарта, Боруссия Д потеряла очки
Матчи чемпионата Германии
Байер в матче чемпионата Германии обыграл Хейденхайм со счетом 2:1 и продлил серию без поражений со старта сезона до 32-х встреч. Это повторение рекорда Германии, который принадлежит Баварии.
Леверкузенская команда лидирует с перевесом от мюнхенцев на 8 очков, но в воскресенье у Баварии встреча с Бохумом.
Топ-4 замыкают Штутгарт и Боруссия Дортмунд.
Чемпионат Германии. 22-й тур
Дармштадт – Штутгарт 1:2
Голы: Сейдел, 90+5 – Гирасси, 14, Дауд, 90+2
Хайденхайм – Байер 1:2
Голы: Клейденст, 87 – Фримпонг, 45, Адли, 81
Хоффенхайм – Унион 0:1
Гол: Ааронсон, 84
Майнц – Аугсбург 1:0
Гол: ван ден Берг, 44
Вольфсбург – Боруссия Д 1:1
Голы: Герхардт, 64 – Фюллкруг, 8
Лейпциг – Боруссия М 2:0
Голы: Симонс, 14, Опенда, 82
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