Байер повторил рекорд, победа Штутгарта, Боруссия Д потеряла очки

Байер в матче чемпионата Германии обыграл Хейденхайм со счетом 2:1 и продлил серию без поражений со старта сезона до 32-х встреч. Это повторение рекорда Германии, который принадлежит Баварии.

Леверкузенская команда лидирует с перевесом от мюнхенцев на 8 очков, но в воскресенье у Баварии встреча с Бохумом.

Топ-4 замыкают Штутгарт и Боруссия Дортмунд.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Дармштадт – Штутгарт 1:2

Голы: Сейдел, 90+5 – Гирасси, 14, Дауд, 90+2

Хайденхайм – Байер 1:2

Голы: Клейденст, 87 – Фримпонг, 45, Адли, 81

Хоффенхайм – Унион 0:1

Гол: Ааронсон, 84

Майнц – Аугсбург 1:0

Гол: ван ден Берг, 44

Вольфсбург – Боруссия Д 1:1

Голы: Герхардт, 64 – Фюллкруг, 8

Лейпциг – Боруссия М 2:0

Голы: Симонс, 14, Опенда, 82

Турнирная таблица