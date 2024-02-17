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Штутгарт
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Германия
17 февраля 2024, 21:26 |
703
1

Байер повторил рекорд, победа Штутгарта, Боруссия Д потеряла очки

Матчи чемпионата Германии

17 февраля 2024, 21:26 |
703
1
Байер повторил рекорд, победа Штутгарта, Боруссия Д потеряла очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Байер в матче чемпионата Германии обыграл Хейденхайм со счетом 2:1 и продлил серию без поражений со старта сезона до 32-х встреч. Это повторение рекорда Германии, который принадлежит Баварии.

Леверкузенская команда лидирует с перевесом от мюнхенцев на 8 очков, но в воскресенье у Баварии встреча с Бохумом.

Топ-4 замыкают Штутгарт и Боруссия Дортмунд.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Дармштадт – Штутгарт 1:2
Голы: Сейдел, 90+5 – Гирасси, 14, Дауд, 90+2

Хайденхайм – Байер 1:2
Голы: Клейденст, 87 – Фримпонг, 45, Адли, 81

Хоффенхайм – Унион 0:1
Гол: Ааронсон, 84

Майнц – Аугсбург 1:0
Гол: ван ден Берг, 44

Вольфсбург – Боруссия Д 1:1
Голы: Герхардт, 64 – Фюллкруг, 8

Лейпциг – Боруссия М 2:0
Голы: Симонс, 14, Опенда, 82

Турнирная таблица

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Байер Бавария чемпионат Германии по футболу Дармштадт Штутгарт Хайденхайм Хоффенхайм Унион Берлин Майнц Аугсбург РБ Лейпциг Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Вольфсбург
Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Ну судячи з того шо вони в наступному турі на своєму полі приймають Майнц, то цей рекорд буде битий. 
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