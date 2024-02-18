Не будет больше мбаппе и неймаров. ПСЖ изменил трансферные приоритеты

Парижский клуб «ПСЖ» уже начал работу в прицелом на будущее трансферное окно. Она будет вестись французами с учетом предстоящего ухода форварда Килиана Мбаппе.

Сообщается, что «ПСЖ» больше не хочет покупать игроков вроде Лионеля Месси, Неймара или Мбаппе. Вместо этого клуб хочет сделает ставку на молодых французских игроков с большим потенциалом. В пример приводится Брэдли Барколя.

На фоне этого «ПСЖ» уже начал конкретную работу над трансфером 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.

Впрочем, клуб не хочет полностью отказываться от покупок опытных футболистов. К примеру, таких как Виктор Осимхен из «Наполи».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави.