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Франция
18 февраля 2024, 14:25 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:44
862
1

Не будет больше мбаппе и неймаров. ПСЖ изменил трансферные приоритеты

Французский клуб намерен жить по-иному

18 февраля 2024, 14:25 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:44
862
1
Не будет больше мбаппе и неймаров. ПСЖ изменил трансферные приоритеты
Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский клуб «ПСЖ» уже начал работу в прицелом на будущее трансферное окно. Она будет вестись французами с учетом предстоящего ухода форварда Килиана Мбаппе.

Сообщается, что «ПСЖ» больше не хочет покупать игроков вроде Лионеля Месси, Неймара или Мбаппе. Вместо этого клуб хочет сделает ставку на молодых французских игроков с большим потенциалом. В пример приводится Брэдли Барколя.

На фоне этого «ПСЖ» уже начал конкретную работу над трансфером 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро.

Впрочем, клуб не хочет полностью отказываться от покупок опытных футболистов. К примеру, таких как Виктор Осимхен из «Наполи».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави.

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Источник: основной защитник Зари подписал преконтракт с лидером УПЛ
ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе Неймар Лионель Месси Виктор Осимхен трансферы трансферы Лиги 1
Источник Twitter
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Boodya 1209
 ПСЖ натякнули, що можуть за попку взяти, якщо будуть і далі жити не за фінансовим фер-плей?
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