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Испания
16 февраля 2024, 15:23 | Обновлено 16 февраля 2024, 15:33
257
0

ПСЖ интересуется Гави. Известна реакция Барселоны

На данный момент футболист восстанавливается после тяжелой травмы

16 февраля 2024, 15:23 | Обновлено 16 февраля 2024, 15:33
257
0
ПСЖ интересуется Гави. Известна реакция Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Накануне сразу в нескольких европейских СМИ появилась информация о заинтересованности французского ПСЖ в переходе юного таланта «Барселоны» Гави.

Как сообщает Marca, в каталонском клубе ничего об этом не знают, поскольку с парижанами не было ни официальных переговоров или сообщений, ни даже неформальных контактов. Более того, подобным слухам руководство «блау-гранас» не придает никакого значения, поскольку считает Гави неприкасаемым и видит в нем будущего капитана клуба.

При этом и сам Гави, восстанавливающийся после тяжелой травмы, предан родному клубу, с которым не так давно продлил контракт до лета 2026 года с прописанной в нем суммой отступных в 1 миллиард евро.

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Источник Marca
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