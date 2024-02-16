ПСЖ интересуется Гави. Известна реакция Барселоны

Накануне сразу в нескольких европейских СМИ появилась информация о заинтересованности французского ПСЖ в переходе юного таланта «Барселоны» Гави.

Как сообщает Marca, в каталонском клубе ничего об этом не знают, поскольку с парижанами не было ни официальных переговоров или сообщений, ни даже неформальных контактов. Более того, подобным слухам руководство «блау-гранас» не придает никакого значения, поскольку считает Гави неприкасаемым и видит в нем будущего капитана клуба.

При этом и сам Гави, восстанавливающийся после тяжелой травмы, предан родному клубу, с которым не так давно продлил контракт до лета 2026 года с прописанной в нем суммой отступных в 1 миллиард евро.