ПСЖ интересуется Гави. Известна реакция Барселоны
На данный момент футболист восстанавливается после тяжелой травмы
Накануне сразу в нескольких европейских СМИ появилась информация о заинтересованности французского ПСЖ в переходе юного таланта «Барселоны» Гави.
Как сообщает Marca, в каталонском клубе ничего об этом не знают, поскольку с парижанами не было ни официальных переговоров или сообщений, ни даже неформальных контактов. Более того, подобным слухам руководство «блау-гранас» не придает никакого значения, поскольку считает Гави неприкасаемым и видит в нем будущего капитана клуба.
При этом и сам Гави, восстанавливающийся после тяжелой травмы, предан родному клубу, с которым не так давно продлил контракт до лета 2026 года с прописанной в нем суммой отступных в 1 миллиард евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок киевского «Динамо» прошелся по нескольким игрокам «Шахтера»
Капитан «Шахтера» прокомментировал матч Лиги Европы с «Марселем»