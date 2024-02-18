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Испания
18 февраля 2024, 14:33 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:42
2129
0

Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона

Мичел поделился ожиданиями от матча против «Атлетика»

18 февраля 2024, 14:33 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:42
2129
0
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В понедельник, 19 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого матча и озвучил перспективы команды закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

«Нас ждет сложный матч. «Атлетик» – это команда, которая забивает много голов дома, они умеют лучше всех прессинговать в лиге и нам придется защищаться в этом матче, но я ожидаю, что мы покажем лучшую свою версию. Если мы даже выиграем, чтобы попасть в Европу – нам нужно и дальше набирать очки. Мы хотим провести отличный сезон и нам нужно и дальше над этим работать, как мы и делали раньше.

Если мы победим «Атлетик», то я считаю, что попадание в зону Лиги чемпионов будет целью, которую мы сможем достичь», – сказал Мичел.

Начало поединка «Атлетик» – «Жирона» состоится 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Жирона Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник L'Esportiu
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