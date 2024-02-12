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  4. Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
12 февраля 2024, 02:51 |
29
0

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

12 февраля 2024, 02:51 |
29
0
Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В воскресенье, 19 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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