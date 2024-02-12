Испания12 февраля 2024, 02:51 |
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Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
12 февраля 2024, 02:51 |
29
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В воскресенье, 19 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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