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Испания
18 февраля 2024, 13:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:42
1307
0

Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги

18 февраля королевский клуб сыграет против «Райо Вальекано» в 25-м туре чемпионата

18 февраля 2024, 13:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:42
1307
0
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

18 февраля состоится матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в столице Испании. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно опубликовала выбор стартового состава команды от Карло Анчелотти за 2 часа до начала матча. «Рай Вальекано» объявит первых 11 футболистов чуть позже.

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и в 6-й раз подряд появится на поле с первых минут.

Сейчас «Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 61 очко после 24 сыгранных туров. У «Райо Вальекано» 15-я позиция и 24 пункта.

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Стартовый состав Реала на матч с Райо Вальекано:

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Андрей Лунин стартовые составы Реал Мадрид Райо Вальекано Райо Вальекано - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти
Источник Sport.ua
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