Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги
18 февраля королевский клуб сыграет против «Райо Вальекано» в 25-м туре чемпионата
18 февраля состоится матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в столице Испании. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Пресс-служба королевского клуба традиционно опубликовала выбор стартового состава команды от Карло Анчелотти за 2 часа до начала матча. «Рай Вальекано» объявит первых 11 футболистов чуть позже.
Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и в 6-й раз подряд появится на поле с первых минут.
Сейчас «Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 61 очко после 24 сыгранных туров. У «Райо Вальекано» 15-я позиция и 24 пункта.
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стартовый состав Реала на матч с Райо Вальекано:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2024
🆚 @RayoVallecano@UnicajaBanco | #RayoRealMadrid pic.twitter.com/W6agL9euA5
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