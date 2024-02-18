Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч Ла Лиги

18 февраля состоится матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в столице Испании. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно опубликовала выбор стартового состава команды от Карло Анчелотти за 2 часа до начала матча. «Рай Вальекано» объявит первых 11 футболистов чуть позже.

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и в 6-й раз подряд появится на поле с первых минут.

Сейчас «Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 61 очко после 24 сыгранных туров. У «Райо Вальекано» 15-я позиция и 24 пункта.

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Стартовый состав Реала на матч с Райо Вальекано: