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  4. Леся Цуренко – Элизе Мертенс. ​Смотреть онлайн. LIVE (матч отменен)
WTA
18 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:59
607
0

Леся Цуренко – Элизе Мертенс. ​Смотреть онлайн. LIVE (матч отменен)

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дубае

18 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:59
607
0
Леся Цуренко – Элизе Мертенс. ​Смотреть онлайн. LIVE (матч отменен)
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

18 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка сразится с Элизе Мертенс из Бельгии (№25 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №1 после матча Паолини – Хаддад Майя. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву (матч отменен, так как Цуренко снялась с турнира).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с третьей сеяной Коко Гофф (№3 WTA).

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Элизе Мертенс Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Дубай
Источник Sport.ua
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