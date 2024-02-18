Леся Цуренко – Элизе Мертенс. ​Смотреть онлайн. LIVE (матч отменен)

18 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка сразится с Элизе Мертенс из Бельгии (№25 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на корте №1 после матча Паолини – Хаддад Майя. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву (матч отменен, так как Цуренко снялась с турнира).

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с третьей сеяной Коко Гофф (№3 WTA).

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