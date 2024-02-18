Настоящее проклятие. Холанд против Челси установил антирекорд сезона

В субботу, 17 февраля, в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью 1:1.

Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд был вынужден покинуть поле без гола, хотя добился в поединке показателя ожидаемых голов 1,71. Это антирекорд сезона в чемпионате Англии.

Холанд нанес 9 ударов по воротам «синих», но не смог забить. У Эрлинга было три явных голевых момента, отчего его суммарный показатель xG (ожидаемых голов) и составил 1,71.

Эрлинг Холанд стал первым игроком нынешнего сезона АПЛ, который достиг такого показателя xG за матч, но не смог отличиться голом.