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Англия
18 февраля 2024, 12:01 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:20
426
0

Настоящее проклятие. Холанд против Челси установил антирекорд сезона

Норвежец не смог поразить ворота лондонского клуба

18 февраля 2024, 12:01 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:20
426
0
Настоящее проклятие. Холанд против Челси установил антирекорд сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В субботу, 17 февраля, в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью 1:1.

Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд был вынужден покинуть поле без гола, хотя добился в поединке показателя ожидаемых голов 1,71. Это антирекорд сезона в чемпионате Англии.

Холанд нанес 9 ударов по воротам «синих», но не смог забить. У Эрлинга было три явных голевых момента, отчего его суммарный показатель xG (ожидаемых голов) и составил 1,71.

Эрлинг Холанд стал первым игроком нынешнего сезона АПЛ, который достиг такого показателя xG за матч, но не смог отличиться голом.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Челси Манчестер Сити Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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