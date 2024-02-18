Партнер Мудрика оценил свой гол в ворота бывшего клуба – Ман Сити

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от гола в ворота «Манчестер Сити» в матче 25-го тура чемпионата Англии, который завершился вничью 1:1.

«Думаю, мы можем быть довольны набранным очком, но также присутствует небольшое разочарование из-за того, что мы не выиграли матч. У нас были шансы закончить игру, но, справедливости ради, у них тоже. Мы доставили «Сити» много проблем на контратаках и создали ряд моментов.

Конечно, я был рад забить и помочь своей команде», – рассказал Стерлинг.

Как известно, Рахим Стерлинг защищал цвета «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 53 очками занимает 3-е место. У «Челси» 35 пунктов и 10-я позиция.

Ранее игру «Челси» против «Ман Сити» раскритиковал хавбек «горожан» Родри.