Партнер Мудрика оценил свой гол в ворота бывшего клуба – Ман Сити
Рахим Стерлинг скрывать эмоции не стал
Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от гола в ворота «Манчестер Сити» в матче 25-го тура чемпионата Англии, который завершился вничью 1:1.
«Думаю, мы можем быть довольны набранным очком, но также присутствует небольшое разочарование из-за того, что мы не выиграли матч. У нас были шансы закончить игру, но, справедливости ради, у них тоже. Мы доставили «Сити» много проблем на контратаках и создали ряд моментов.
Конечно, я был рад забить и помочь своей команде», – рассказал Стерлинг.
Как известно, Рахим Стерлинг защищал цвета «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год.
В таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 53 очками занимает 3-е место. У «Челси» 35 пунктов и 10-я позиция.
Ранее игру «Челси» против «Ман Сити» раскритиковал хавбек «горожан» Родри.
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