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Англия
18 февраля 2024, 11:28 | Обновлено 18 февраля 2024, 11:35
345
0

Партнер Мудрика оценил свой гол в ворота бывшего клуба – Ман Сити

Рахим Стерлинг скрывать эмоции не стал

18 февраля 2024, 11:28 | Обновлено 18 февраля 2024, 11:35
345
0
Партнер Мудрика оценил свой гол в ворота бывшего клуба – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от гола в ворота «Манчестер Сити» в матче 25-го тура чемпионата Англии, который завершился вничью 1:1.

«Думаю, мы можем быть довольны набранным очком, но также присутствует небольшое разочарование из-за того, что мы не выиграли матч. У нас были шансы закончить игру, но, справедливости ради, у них тоже. Мы доставили «Сити» много проблем на контратаках и создали ряд моментов.

Конечно, я был рад забить и помочь своей команде», – рассказал Стерлинг.

Как известно, Рахим Стерлинг защищал цвета «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 53 очками занимает 3-е место. У «Челси» 35 пунктов и 10-я позиция.

Ранее игру «Челси» против «Ман Сити» раскритиковал хавбек «горожан» Родри.

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Рахим Стерлинг Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Челси Челси Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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