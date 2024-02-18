Родри раскритиковал Челси за игру против Ман Сити. Что было не так?
Игрок «горожан» – в гневе
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о матче 25-го тура Английской Премьер-лиги с «Челси», который завершился вничью 1:1.
«Челси» ничем не удивил, разве наоборот, разочаровал тем, что некогда большой клуб встал всей командой в оборону. Во втором тайме они убрали почти всех атакующих футболистов и заменили их на игроков обороны. Они ничего не создали у наших ворот, кроме двух эпизодов, которые мы преподнесли им», – заявил Родри.
Как известно, в матче «Ман Сити» – «Челси» не приянл участие украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик – он провел всю встречу на скамейке запасных команды.
В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 3-е место, имея 53 очка. У «Челси» 10-я позиция и 35 пунктов.
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