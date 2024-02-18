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  4. Родри раскритиковал Челси за игру против Ман Сити. Что было не так?
Англия
18 февраля 2024, 10:42 | Обновлено 18 февраля 2024, 10:49
377
0

Родри раскритиковал Челси за игру против Ман Сити. Что было не так?

Игрок «горожан» – в гневе

18 февраля 2024, 10:42 | Обновлено 18 февраля 2024, 10:49
377
0
Родри раскритиковал Челси за игру против Ман Сити. Что было не так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о матче 25-го тура Английской Премьер-лиги с «Челси», который завершился вничью 1:1.

«Челси» ничем не удивил, разве наоборот, разочаровал тем, что некогда большой клуб встал всей командой в оборону. Во втором тайме они убрали почти всех атакующих футболистов и заменили их на игроков обороны. Они ничего не создали у наших ворот, кроме двух эпизодов, которые мы преподнесли им», – заявил Родри.

Как известно, в матче «Ман Сити» – «Челси» не приянл участие украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик – он провел всю встречу на скамейке запасных команды.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 3-е место, имея 53 очка. У «Челси» 10-я позиция и 35 пунктов.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Родри Манчестер Сити - Челси Манчестер Сити Челси
Источник BBC
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