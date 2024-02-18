Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Наставник мюнхенцев – о форме нападающего
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказал мнение о нынешнем положении дел в коллективе у английского форварда Гарри Кейна.
«Гарри недоволен взаимопониманием на поле. Мы тоже. Но то, как он тренируется – это мировой уровень. Правда, в матчах [игроки] редко его находят [передачами]. Мы работаем над этим. И Кейн проявляет себя как капитан. С ним все будет хорошо», — заявил Тухеля.
Гарри Кейн в нынешнем сезоне провел за «Баварию» 29 матчей, забил 28 голов, сделал 8 ассистов.
Ранее Томас Тухель оценил шансы «Баварии» на чемпионство в Бундеслиге.
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