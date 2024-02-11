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  4. Тухель оценил шансы Баварии на чемпионство
Германия
11 февраля 2024, 10:24 |
470
0

Тухель оценил шансы Баварии на чемпионство

Наставник мюнхенцев прокомментировал разгромное поражение от «Байера»

11 февраля 2024, 10:24 |
470
0
Тухель оценил шансы Баварии на чемпионство
ФК Бавария. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель взял вину на себя за разгромное поражение от «Байера» (0:3) и оценил шансы своей команды на чемпионство.

«Я беру на себя ответственность за тактический подход к игре, и, разумеется, сегодня мне придется взять на себя вину. У нас была целая неделя на подготовку, и моя работа — предлагать идеи и убеждать игроков в таком подходе. К сожалению, сегодня не получилось — это не первый и не последний раз в моей тренерской карьере. Мы хорошо подготовились за целую неделю и многого от себя ожидали, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками

Впрочем, мы не собираемся «выбрасывать полотенце», какой бы там ни был тур. Отставание увеличилось, но наш подход не изменится. Мы должны продолжать идти вперед, мы должны прибавлять и начать соответствовать высоким стандартам», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

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Источник Bayern & Germany
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