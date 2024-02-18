Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас сделал признание после сенсационного фиаско в Буэнос-Айресе
ATP
18 февраля 2024, 08:51 | Обновлено 18 февраля 2024, 08:59
1058
0

Алькарас сделал признание после сенсационного фиаско в Буэнос-Айресе

Испанец – о своих планах

18 февраля 2024, 08:51 | Обновлено 18 февраля 2024, 08:59
1058
0
Алькарас сделал признание после сенсационного фиаско в Буэнос-Айресе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает второе место в мировом рейтинге, дал оценку своему сенсационному поражению от чилийца Николаса Харри (№21 АТР) в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Это тяжелое поражение, оно меня очень ранило. Есть много вещей, которые мне нужно улучшить, и мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы. Я играл в хороший теннис, но очень далёкий от моего реального уровня. Я чувствовал себя хорошо физически, и это важно. Я думаю, что скоро начну давать хорошие результаты. Но иметь возможности для победы и проигрывать в шаге от финала – это досадно.

Положительным моментом является то, что я вижу, что мне есть что улучшать. Я знаю, что мне нужно внимательнее следить за игрой и считывать своих оппонентов, чтобы показывать свою лучшую версию в моменты напряжения. Сегодня мне не хватило этого при счете 0-30, ведь я мог сыграть там по-другому», – заявил Алькарас.

Как известно, в финале турнира в Буэнос-Айресе Харри встретится с аргентинцем Факундо Диасом Акостой (№87 АТР).

По теме:
Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
С кем сыграет Алькарас? Определены полуфиналисты турнира в Буэнос-Айресе
Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу и Джавакян обновили личные рекорды
Карлос Алькарас (теннисист) ATP Буэнос-Айрес Николас Харри
Источник ATP Tour
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Футбол | 18 февраля 2024, 06:55 10
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили

Наставник хотел выпустить Кепу в старте на следующий матч

Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Бокс | 17 февраля 2024, 16:10 1
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

Лапин рассказал о контракте с Хрговичем

Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
Теннис | 17.02.2024, 11:50
Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
Футбол | 18.02.2024, 07:41
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
Теннис | 17.02.2024, 23:35
ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
16.02.2024, 10:17 2
Футбол
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
17.02.2024, 06:55 3
Футбол
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
16.02.2024, 10:35
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 36
Футбол
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
16.02.2024, 13:59
Бокс
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
16.02.2024, 11:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем