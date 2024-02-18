Алькарас сделал признание после сенсационного фиаско в Буэнос-Айресе
Испанец – о своих планах
Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает второе место в мировом рейтинге, дал оценку своему сенсационному поражению от чилийца Николаса Харри (№21 АТР) в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).
«Это тяжелое поражение, оно меня очень ранило. Есть много вещей, которые мне нужно улучшить, и мой уровень должен повыситься, чтобы я выигрывал титулы. Я играл в хороший теннис, но очень далёкий от моего реального уровня. Я чувствовал себя хорошо физически, и это важно. Я думаю, что скоро начну давать хорошие результаты. Но иметь возможности для победы и проигрывать в шаге от финала – это досадно.
Положительным моментом является то, что я вижу, что мне есть что улучшать. Я знаю, что мне нужно внимательнее следить за игрой и считывать своих оппонентов, чтобы показывать свою лучшую версию в моменты напряжения. Сегодня мне не хватило этого при счете 0-30, ведь я мог сыграть там по-другому», – заявил Алькарас.
Как известно, в финале турнира в Буэнос-Айресе Харри встретится с аргентинцем Факундо Диасом Акостой (№87 АТР).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник хотел выпустить Кепу в старте на следующий матч
Лапин рассказал о контракте с Хрговичем