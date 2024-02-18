Чемпионат Португалии. Порту пробует догнать конкурентов

Закончились матчи субботней части 22-го тура чемпионата Португалии. Лиссабонский «Порту» после сенсационного поражения прошлого тура от «Ароки» снова вернулся на победную тропу и пытается навязать борьбу за лидерство «Спортингу» и «Бенфике», которые опережают его уже на четыре очка.

Чемпионат Португалии. 22 тур

Порту – Эштрела Амадора – 2:0

Голы: Галено, 35, Жоау Мариу, 57

Шавеш – Боавишта – 2:1

Голы: Гуззо, 7, Эрнандес, 71 – Луренсу, 23, пен

Портимоненсе – Виктория Гимараеш – 1:1

Голы: Гуга, 80 – Андре Силва, 20

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