17.02.2024 20:00 – FT 1 : 1
Португалия18 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:43
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Чемпионат Португалии. Порту пробует догнать конкурентов
Закончились три матча местного первенства
18 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:43
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Закончились матчи субботней части 22-го тура чемпионата Португалии. Лиссабонский «Порту» после сенсационного поражения прошлого тура от «Ароки» снова вернулся на победную тропу и пытается навязать борьбу за лидерство «Спортингу» и «Бенфике», которые опережают его уже на четыре очка.
Чемпионат Португалии. 22 тур
Порту – Эштрела Амадора – 2:0
Голы: Галено, 35, Жоау Мариу, 57
Шавеш – Боавишта – 2:1
Голы: Гуззо, 7, Эрнандес, 71 – Луренсу, 23, пен
Портимоненсе – Виктория Гимараеш – 1:1
Голы: Гуга, 80 – Андре Силва, 20
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Гуга (Портимоненсе).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Витория Гимараеш).
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