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Чемпионат Португалии
Портимоненсе
17.02.2024 20:00 – FT 1 : 1
Витория Гимараеш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
18 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:43
51
0

Чемпионат Португалии. Порту пробует догнать конкурентов

Закончились три матча местного первенства

18 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:43
51
0
Чемпионат Португалии. Порту пробует догнать конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились матчи субботней части 22-го тура чемпионата Португалии. Лиссабонский «Порту» после сенсационного поражения прошлого тура от «Ароки» снова вернулся на победную тропу и пытается навязать борьбу за лидерство «Спортингу» и «Бенфике», которые опережают его уже на четыре очка.

Чемпионат Португалии. 22 тур

Порту – Эштрела Амадора – 2:0

Голы: Галено, 35, Жоау Мариу, 57

Шавеш – Боавишта – 2:1

Голы: Гуззо, 7, Эрнандес, 71 – Луренсу, 23, пен

Портимоненсе – Виктория Гимараеш – 1:1

Голы: Гуга, 80 – Андре Силва, 20

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Гуга (Портимоненсе).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Витория Гимараеш).
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Источник Sport.ua
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