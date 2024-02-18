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Чемпионат Италии
Аталанта
17.02.2024 21:45 – FT 3 : 0
Сассуоло
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Италия
18 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 04:42
32
0

Аталанта разгромила Сассуоло и продолжает находиться в зоне ЛЧ

Команда забила три безответных гола аутсайдеру

18 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 04:42
32
0
Аталанта разгромила Сассуоло и продолжает находиться в зоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 25 тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Сассуоло». Игра закончилась разгромной победой «богини» со счетом 3:0, голы забивали Пашалич, Коопмейнерс и Баккер.

После этой победы «Аталанта» продолжает находиться в зоне Лиги чемпионов, находясь на четвертом месте. Напомним, что два последних розыгрыша ЛЧ «бергамаски» пропустили.

Серия А. 25 тур

Аталанта – Сассуоло – 3:0

Голы: Пашалыч, 22, Копмейнерс, 58, Баккер, 75

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Аталанта).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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