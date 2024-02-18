Италия18 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 04:42
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Аталанта разгромила Сассуоло и продолжает находиться в зоне ЛЧ
Команда забила три безответных гола аутсайдеру
18 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 04:42
32
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Состоялся поединок 25 тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Сассуоло». Игра закончилась разгромной победой «богини» со счетом 3:0, голы забивали Пашалич, Коопмейнерс и Баккер.
После этой победы «Аталанта» продолжает находиться в зоне Лиги чемпионов, находясь на четвертом месте. Напомним, что два последних розыгрыша ЛЧ «бергамаски» пропустили.
Серия А. 25 тур
Аталанта – Сассуоло – 3:0
Голы: Пашалыч, 22, Копмейнерс, 58, Баккер, 75
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Аталанта).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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