Аталанта разгромила Сассуоло и продолжает находиться в зоне ЛЧ

Состоялся поединок 25 тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Сассуоло». Игра закончилась разгромной победой «богини» со счетом 3:0, голы забивали Пашалич, Коопмейнерс и Баккер.

После этой победы «Аталанта» продолжает находиться в зоне Лиги чемпионов, находясь на четвертом месте. Напомним, что два последних розыгрыша ЛЧ «бергамаски» пропустили.

Серия А. 25 тур

Аталанта – Сассуоло – 3:0

Голы: Пашалыч, 22, Копмейнерс, 58, Баккер, 75

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