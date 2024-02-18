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Чемпионат Испании
Осасуна
17.02.2024 17:15 – FT 2 : 0
Кадис
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Испания
18 февраля 2024, 01:40 |
15
0

Дубль Будимира. Осасуна дома переиграла Кадис

Закончился матч 25 тура чемпионата Испании

18 февраля 2024, 01:40 |
15
0
Дубль Будимира. Осасуна дома переиграла Кадис
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25 тура испанской Ла Лиги «Осасуна» дома принимала «Кадис». Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, дублем отличился Анте Будимир.

После этой победы «Осасуна» продолжает находиться в середине турнирной таблицы, а «Кадис» находится в зоне вылета, отставая от семнадцатого места на три очка.

Чемпионат Испании 25 тур

Осасуна – Кадис – 2:0

Голы: Будимир, 63, 90+1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Осасуна Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Анте Будимир
Источник Sport.ua
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