Испания18 февраля 2024, 01:40 |
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Дубль Будимира. Осасуна дома переиграла Кадис
Закончился матч 25 тура чемпионата Испании
18 февраля 2024, 01:40 |
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В матче 25 тура испанской Ла Лиги «Осасуна» дома принимала «Кадис». Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, дублем отличился Анте Будимир.
После этой победы «Осасуна» продолжает находиться в середине турнирной таблицы, а «Кадис» находится в зоне вылета, отставая от семнадцатого места на три очка.
Чемпионат Испании 25 тур
Осасуна – Кадис – 2:0
Голы: Будимир, 63, 90+1
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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