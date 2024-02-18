Дубль Будимира. Осасуна дома переиграла Кадис

В матче 25 тура испанской Ла Лиги «Осасуна» дома принимала «Кадис». Игра закончилась победой хозяев со счетом 2:0, дублем отличился Анте Будимир.

После этой победы «Осасуна» продолжает находиться в середине турнирной таблицы, а «Кадис» находится в зоне вылета, отставая от семнадцатого места на три очка.

Чемпионат Испании 25 тур

Осасуна – Кадис – 2:0

Голы: Будимир, 63, 90+1

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