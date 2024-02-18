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  4. СВИТОЛИНА: «Моя дочка смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее»
WTA
18 февраля 2024, 00:19 |
149
0

СВИТОЛИНА: «Моя дочка смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее»

Элина поделилась эмоциями перед стартом турнира WTA 1000 в городе Дубай

18 февраля 2024, 00:19 |
149
0
СВИТОЛИНА: «Моя дочка смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич, Элина Свитолина и Онс Жабер

17 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ). На ней присутствовала и первая ракетка Украины Элина Свитолина:

«Я пропустила прошлый год, но у меня сохранились прекрасные воспоминания о том, как я играла здесь на центральном корте. Я выиграла здесь свой первый большой титул, впервые попала в топ-10, поэтому этот турнир занимает особое место в моем сердце. Моя дочь теперь смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее», – сказала Элина.

Свитолина в первом раунде соревнований в ОАЭ сыграет против еще одной представительницы Украины Ангелины Калининой.

Элина выигрывала трофей на кортах Дубая в 2017 и 2018 году.

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Элина Свитолина WTA Дубай
Источник Большой теннис Украины
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