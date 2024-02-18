СВИТОЛИНА: «Моя дочка смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее»
Элина поделилась эмоциями перед стартом турнира WTA 1000 в городе Дубай
17 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ). На ней присутствовала и первая ракетка Украины Элина Свитолина:
«Я пропустила прошлый год, но у меня сохранились прекрасные воспоминания о том, как я играла здесь на центральном корте. Я выиграла здесь свой первый большой титул, впервые попала в топ-10, поэтому этот турнир занимает особое место в моем сердце. Моя дочь теперь смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее», – сказала Элина.
Свитолина в первом раунде соревнований в ОАЭ сыграет против еще одной представительницы Украины Ангелины Калининой.
Элина выигрывала трофей на кортах Дубая в 2017 и 2018 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский вратарь провел разговор с наставником «сливочных»
Золото завоевала сборная Швеции