СВИТОЛИНА: «Моя дочка смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее»

17 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ). На ней присутствовала и первая ракетка Украины Элина Свитолина:

«Я пропустила прошлый год, но у меня сохранились прекрасные воспоминания о том, как я играла здесь на центральном корте. Я выиграла здесь свой первый большой титул, впервые попала в топ-10, поэтому этот турнир занимает особое место в моем сердце. Моя дочь теперь смотрит матчи, поэтому я должна побеждать ради нее», – сказала Элина.

Свитолина в первом раунде соревнований в ОАЭ сыграет против еще одной представительницы Украины Ангелины Калининой.

Элина выигрывала трофей на кортах Дубая в 2017 и 2018 году.