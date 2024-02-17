Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
Элина в первом круге сразится против Ангелины Калининой
Состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA 1000 в Дубае.
В основе Украину представят сразу пять теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, и Даяна Ястремская, которая получила от организаторов уайлд-кард.
Свитолина (№20 WTA) на старте соревнований сыграет с Калининой (№30 WTA).
Цуренко (№37 WTA) в первом раунде сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№25 WTA).
Костюк (№29 WTA) начнет выступления на турнире матчем с десятой сеяной Дарьей Касаткиной (№13 WTA).
Ястремской (№26 WTA) в соперницы выпала 13-я ракетка соревнований Вероника Кудерметова (№18 WTA).
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