Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA 1000 в Дубае.

В основе Украину представят сразу пять теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, и Даяна Ястремская, которая получила от организаторов уайлд-кард.

Свитолина (№20 WTA) на старте соревнований сыграет с Калининой (№30 WTA).

Цуренко (№37 WTA) в первом раунде сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№25 WTA).

Костюк (№29 WTA) начнет выступления на турнире матчем с десятой сеяной Дарьей Касаткиной (№13 WTA).

Ястремской (№26 WTA) в соперницы выпала 13-я ракетка соревнований Вероника Кудерметова (№18 WTA).