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  4. Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
WTA
17 февраля 2024, 11:50 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:59
1244
4

Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае

Элина в первом круге сразится против Ангелины Калининой

17 февраля 2024, 11:50 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:59
1244
4
Свитолина возвращается. Украинки узнали первых соперниц в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA 1000 в Дубае.

В основе Украину представят сразу пять теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, и Даяна Ястремская, которая получила от организаторов уайлд-кард.

Свитолина (№20 WTA) на старте соревнований сыграет с Калининой (№30 WTA).

Цуренко (№37 WTA) в первом раунде сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№25 WTA).

Костюк (№29 WTA) начнет выступления на турнире матчем с десятой сеяной Дарьей Касаткиной (№13 WTA).

Ястремской (№26 WTA) в соперницы выпала 13-я ракетка соревнований Вероника Кудерметова (№18 WTA).

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WTA Дубай жеребьевка Ангелина Калинина Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Так, шкода, що є українська дуель у першому ж колі, але ще більше шкода, що Марта і Еліна в одній чверті. Та ще й разом зі Свьонтек.  Звісно, невідомо в якому вони обидві  зараз стані, але ж ми, вболівальники, завжди сподіваємося на краще, а в хорошій формі вони здатні багато на що.
Якщо Даяна добереться до сабаленки, буде цікаво.
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0
Fdail
Матч Геля-Еля вкрай неприємний , бо одній треба на пропущених турнірах набирати бали, а інша тільки повертає свою попередню гру, а тут одразу важкий суперник. Марта ,загалом, слабо грає проти Касаткіної, але вона повинна її виграти, якщо змогла відновитися. Дар'я - не та суперниця,яку Марта не може виграти в будь-якому вигляді. Лесі не дуже повезло, Еліза доволі потужна суперниця. Щодо Даяни, то кудерметова для першого раунду - найкращий сіяний гравець з усіх. Абсолютно далека від гарної форми мокшанка, тому Даяна повинна добивати її вже до кінця ментальної стійкості.
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0
KIPR ALECS
путіна дуже поважно зустрічали у дубаї в грудні. ну-ну дівчата....спорт вне палитики?
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-4
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