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  4. Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Испания
17 февраля 2024, 22:36 |
1116
6

Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили

Наставник хотел выпустить Кепу в старте на следующий матч

17 февраля 2024, 22:36 |
1116
6
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе Кампо де Вальекас. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Сообщается, что наставник «Реала» Карло Анчелотти решил продолжить ротацию голкиперов и выпустить Кепу Аррисабалагу в старте на этот матч. Однако тренерский штаб «галактикос» убедил итальянца этого не делать, аргументируя это дестабилизацией Андрея Лунина, который удачно провел последние матчи за «сливочных» и заслужил место в стартовом составе.

Тренерский штаб посоветовал Анчелотти оставить выходящего в старте голкипера, чтобы избежать еще больших проблем, чем те, что уже возникли с начала сезона

Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

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Кепа Аррисабалага Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Райо Вальекано - Реал
Источник DefensaCentral
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Комментарии 6
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Viktor Shuper
як же ви затрахали своїм Луніном 
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+1
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Alehandro
вже ця санта-барбара довколо кіпера реала кумарить...
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+1
Phantom
Хочь один день буде без новин Лунін-Карло-Кепа??
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+1
Володимир
Может Анчелотти втихаря хочет кого - то своего трудоустроить ?
Ответить
0
PUMA
Ни дня без Андрея 
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0
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