Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Наставник хотел выпустить Кепу в старте на следующий матч
В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе Кампо де Вальекас. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Сообщается, что наставник «Реала» Карло Анчелотти решил продолжить ротацию голкиперов и выпустить Кепу Аррисабалагу в старте на этот матч. Однако тренерский штаб «галактикос» убедил итальянца этого не делать, аргументируя это дестабилизацией Андрея Лунина, который удачно провел последние матчи за «сливочных» и заслужил место в стартовом составе.
Тренерский штаб посоветовал Анчелотти оставить выходящего в старте голкипера, чтобы избежать еще больших проблем, чем те, что уже возникли с начала сезона
Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.
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