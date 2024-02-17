WTA17 февраля 2024, 21:41 |
353
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ВИДЕО. Как Свентек за 2 часа и 20 минут закрыла Рыбакину в Катаре
Ига в двух сетах разобралась с Еленой в финальном поединке турнира WTA 1000 в Дохе
17 февраля 2024, 21:41 |
353
0
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.
Это была 5-я встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.
ВИДЕО. Как Свентек за 2 часа и 20 минут закрыла Рыбакину в
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