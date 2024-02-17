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  4. ВИДЕО. Как Свентек за 2 часа и 20 минут закрыла Рыбакину в Катаре
WTA
17 февраля 2024, 21:41 |
353
0

ВИДЕО. Как Свентек за 2 часа и 20 минут закрыла Рыбакину в Катаре

Ига в двух сетах разобралась с Еленой в финальном поединке турнира WTA 1000 в Дохе

17 февраля 2024, 21:41 |
353
0
ВИДЕО. Как Свентек за 2 часа и 20 минут закрыла Рыбакину в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Елена Рыбакина

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

Это была 5-я встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.

ВИДЕО. Как Свентек за 2 часа и 20 минут закрыла Рыбакину в

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина видео WTA Доха
Источник Sport.ua
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