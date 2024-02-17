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  4. ФОТО. Королева Дохи. Как прошло награждение Свентек и Рыбакиной в Катаре
WTA
17 февраля 2024, 21:16 |
652
0

ФОТО. Королева Дохи. Как прошло награждение Свентек и Рыбакиной в Катаре

Ига в двух сетах обыграла Елену в финал тысячника

17 февраля 2024, 21:16 |
652
0
ФОТО. Королева Дохи. Как прошло награждение Свентек и Рыбакиной в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

Это была 5-я встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.

Свентек в третий раз подряд выиграла трофей на кортах Дохи. В 2023 году польская теннисистка в финале выиграла у Джессики Пегулы, а в 2022 закрыла Анетт Контавейт.

ФОТО. Королева Дохи. Как прошло награждение Свентек и Рыбакиной в Катаре

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Источник Sport.ua
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