ФОТО. Королева Дохи. Как прошло награждение Свентек и Рыбакиной в Катаре
Ига в двух сетах обыграла Елену в финал тысячника
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.
Это была 5-я встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.
Свентек в третий раз подряд выиграла трофей на кортах Дохи. В 2023 году польская теннисистка в финале выиграла у Джессики Пегулы, а в 2022 закрыла Анетт Контавейт.
ФОТО. Королева Дохи. Как прошло награждение Свентек и Рыбакиной в Катаре
Golden Falcon 🤝 @iga_swiatek#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/iBJthYxsZw— wta (@WTA) February 17, 2024
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