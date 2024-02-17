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Англия
17 февраля 2024, 20:56 | Обновлено 17 февраля 2024, 21:04
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Русин и Кухаревич провели матчи в Чемпионшипе. Как оценили украинцев?

«Сандерленд» с Назарием проиграл «Бирмингему», «Суонси» с Николаем уступил «Ипсвичу»

17 февраля 2024, 20:56 | Обновлено 17 февраля 2024, 21:04
380
0
Русин и Кухаревич провели матчи в Чемпионшипе. Как оценили украинцев?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

17 февраля состоялись матчи 33-го тура Чемпионшипа.

«Сандерленд» в гостях уступил «Бирмингему» 1:2. Украинский форвард «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте вместо Ромейна Мандла.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

«Суонси» на своем поле проиграл «Ипсвичу» 1:2. Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич остался в запасе и вышел на 63-й вместо Оливера Купера.

WhoScored оценил действия Кухаревича в 6.2 баллов.

Сейчас «Сандерленд» и Русин занимают 10-е место в таблице Чемпионшипа с 47 очками. «Суонси» с Кухаревичем идет 18-м с 36 пунктами.

Чемпионшип. 33-й тур. 17 февраля

Бирмингем – Сандерленд – 2:1

Голы: Джеймс, 60, Миеси, 80 – Кларк, 22

Суонси – Ипсвич – 1:2

Голы: Йетс, 31 – Бродхед, 13, Чаплин, 35

Другие результаты дня:

  • Плимут – Лидс – 0:2
  • Бристоль Сити – КПР – 0:1
  • Лестер – Мидлсбро – 1:2
  • Миллуол – Шеффилд Уэнсдей – 0:2
  • Норвич – Кардифф Сити – 4:1
  • Престон – Блэкберн – 2:2
  • Ротерхэм – Уотфорд – 0:1
  • Сток Сити – Ковентри Сити – 0:1
  • Хаддерсфилд – Халл Сити – 1:2

Таблица Чемпионшипа 2023/24

Оценки WhoScored за матч Бирмингем – Сандерленд – 2:1

Оценки WhoScored за матч Суонси – Ипсвич – 2:1

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Назарий Русин Николай Кухаревич чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сандерленд Суонси Ипсвич Бирмингем Сити статистические расклады оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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