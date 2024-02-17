Русин и Кухаревич провели матчи в Чемпионшипе. Как оценили украинцев?
«Сандерленд» с Назарием проиграл «Бирмингему», «Суонси» с Николаем уступил «Ипсвичу»
17 февраля состоялись матчи 33-го тура Чемпионшипа.
«Сандерленд» в гостях уступил «Бирмингему» 1:2. Украинский форвард «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте вместо Ромейна Мандла.
Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.
«Суонси» на своем поле проиграл «Ипсвичу» 1:2. Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич остался в запасе и вышел на 63-й вместо Оливера Купера.
WhoScored оценил действия Кухаревича в 6.2 баллов.
Сейчас «Сандерленд» и Русин занимают 10-е место в таблице Чемпионшипа с 47 очками. «Суонси» с Кухаревичем идет 18-м с 36 пунктами.
Чемпионшип. 33-й тур. 17 февраля
Бирмингем – Сандерленд – 2:1
Голы: Джеймс, 60, Миеси, 80 – Кларк, 22
Суонси – Ипсвич – 1:2
Голы: Йетс, 31 – Бродхед, 13, Чаплин, 35
Другие результаты дня:
- Плимут – Лидс – 0:2
- Бристоль Сити – КПР – 0:1
- Лестер – Мидлсбро – 1:2
- Миллуол – Шеффилд Уэнсдей – 0:2
- Норвич – Кардифф Сити – 4:1
- Престон – Блэкберн – 2:2
- Ротерхэм – Уотфорд – 0:1
- Сток Сити – Ковентри Сити – 0:1
- Хаддерсфилд – Халл Сити – 1:2
Таблица Чемпионшипа 2023/24
Оценки WhoScored за матч Бирмингем – Сандерленд – 2:1
Оценки WhoScored за матч Суонси – Ипсвич – 2:1
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