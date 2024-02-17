Русин и Кухаревич провели матчи в Чемпионшипе. Как оценили украинцев?

17 февраля состоялись матчи 33-го тура Чемпионшипа.

«Сандерленд» в гостях уступил «Бирмингему» 1:2. Украинский форвард «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте вместо Ромейна Мандла.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

«Суонси» на своем поле проиграл «Ипсвичу» 1:2. Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич остался в запасе и вышел на 63-й вместо Оливера Купера.

WhoScored оценил действия Кухаревича в 6.2 баллов.

Сейчас «Сандерленд» и Русин занимают 10-е место в таблице Чемпионшипа с 47 очками. «Суонси» с Кухаревичем идет 18-м с 36 пунктами.

Чемпионшип. 33-й тур. 17 февраля

Бирмингем – Сандерленд – 2:1

Голы: Джеймс, 60, Миеси, 80 – Кларк, 22

Суонси – Ипсвич – 1:2

Голы: Йетс, 31 – Бродхед, 13, Чаплин, 35

Другие результаты дня:

Плимут – Лидс – 0:2

Бристоль Сити – КПР – 0:1

Лестер – Мидлсбро – 1:2

Миллуол – Шеффилд Уэнсдей – 0:2

Норвич – Кардифф Сити – 4:1

Престон – Блэкберн – 2:2

Ротерхэм – Уотфорд – 0:1

Сток Сити – Ковентри Сити – 0:1

Хаддерсфилд – Халл Сити – 1:2

Таблица Чемпионшипа 2023/24

Оценки WhoScored за матч Бирмингем – Сандерленд – 2:1

Оценки WhoScored за матч Суонси – Ипсвич – 2:1