ВИДЕО. Крутой гол в Англии. Игрок забил рабону, которую у него забрали

В матче Чемпионшипа «Халл Сити» обыграл «Ротерхэм» 2:1, а игрок Тигров Дрейден Филоджин оформил красивый гол ударом рабона.

Однако атакующему хавбеку наверняка обидно, что в официальный протокол взятие ворот записали как автогол, потому что один из игроков соперника все же немного задел мяч.