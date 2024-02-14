Англия14 февраля 2024, 14:29 |
510
0
ВИДЕО. Крутой гол в Англии. Игрок забил рабону, которую у него забрали
Рефери записали мяч как автогол
14 февраля 2024, 14:29 |
510
0
В матче Чемпионшипа «Халл Сити» обыграл «Ротерхэм» 2:1, а игрок Тигров Дрейден Филоджин оформил красивый гол ударом рабона.
Однако атакующему хавбеку наверняка обидно, что в официальный протокол взятие ворот записали как автогол, потому что один из игроков соперника все же немного задел мяч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2024, 13:14 0
Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву
Футбол | 14 февраля 2024, 11:48 26
Клуб не хочет потерять место в Лиге чемпионов
Футбол | 14.02.2024, 06:47
Футбол | 13.02.2024, 20:49
Теннис | 13.02.2024, 19:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2024, 11:50 4
13.02.2024, 07:51 7
13.02.2024, 23:54 44
13.02.2024, 05:39 4
13.02.2024, 11:50
13.02.2024, 14:15 20
14.02.2024, 06:25 7