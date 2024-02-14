Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Крутой гол в Англии. Игрок забил рабону, которую у него забрали
Англия
14 февраля 2024, 14:29 |
510
0

ВИДЕО. Крутой гол в Англии. Игрок забил рабону, которую у него забрали

Рефери записали мяч как автогол

14 февраля 2024, 14:29 |
510
0
ВИДЕО. Крутой гол в Англии. Игрок забил рабону, которую у него забрали
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Чемпионшипа «Халл Сити» обыграл «Ротерхэм» 2:1, а игрок Тигров Дрейден Филоджин оформил красивый гол ударом рабона.

Однако атакующему хавбеку наверняка обидно, что в официальный протокол взятие ворот записали как автогол, потому что один из игроков соперника все же немного задел мяч.

По теме:
ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ
ВИДЕО. Чудеса реакции! Лунин тянет все, что летит в ворота Реала
ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами
видео Халл Сити Чемпионшип
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14 февраля 2024, 13:14 0
Лацио – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лацио – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

Палкин объяснил, почему Шахтер во время войны делает дорогие трансферы
Футбол | 14 февраля 2024, 11:48 26
Палкин объяснил, почему Шахтер во время войны делает дорогие трансферы
Палкин объяснил, почему Шахтер во время войны делает дорогие трансферы

Клуб не хочет потерять место в Лиге чемпионов

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Футбол | 14.02.2024, 06:47
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Футбол | 13.02.2024, 20:49
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Теннис | 13.02.2024, 19:45
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
13.02.2024, 11:50 4
Бокс
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
13.02.2024, 07:51 7
Футбол
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
13.02.2024, 05:39 4
Футбол
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
13.02.2024, 14:15 20
Другие виды
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем