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Англия
17 февраля 2024, 20:30 | Обновлено 17 февраля 2024, 20:35
2310
1

ВИДЕО. Бурная и яростная реакция Гвардиолы на пропущенный гол от Челси

Рахим Стерлинг вывел лондонцев вперед в матче против «Ман Сити» на 42-й минуте

17 февраля 2024, 20:30 | Обновлено 17 февраля 2024, 20:35
2310
1
ВИДЕО. Бурная и яростная реакция Гвардиолы на пропущенный гол от Челси
Twitter. Жузеп Гвардиола

17 февраля проходит центральный матч 25-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Чели» на «Этихад Стэдиум».

На 42-й минуте поединка Рахим Стерлинг открыл счет и вывел лондонцев вперед.

❗️ Видео гола Стерлинга в Telegram

Главный тренер хозяев Жузеп Гвардиола яростно отреагировал на пропущенный мяч своего клуба. Реакция Пепа мигом завирусилась в социальных сетях.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Челси». Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных.

ВИДЕО. Бурная и яростная реакция Гвардиолы на пропущенный гол от Челси

ГОЛ! Стерлинг, 42 мин.

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Источник Sport.ua
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andre_lui
Забити своїй бувшій команді - це ж класика. Гвардіола - ну чого я його сюди продав...
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