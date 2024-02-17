ВИДЕО. Бурная и яростная реакция Гвардиолы на пропущенный гол от Челси
Рахим Стерлинг вывел лондонцев вперед в матче против «Ман Сити» на 42-й минуте
17 февраля проходит центральный матч 25-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Чели» на «Этихад Стэдиум».
На 42-й минуте поединка Рахим Стерлинг открыл счет и вывел лондонцев вперед.
❗️ Видео гола Стерлинга в Telegram
Главный тренер хозяев Жузеп Гвардиола яростно отреагировал на пропущенный мяч своего клуба. Реакция Пепа мигом завирусилась в социальных сетях.
После первого тайма счет 1:0 в пользу «Челси». Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных.
ВИДЕО. Бурная и яростная реакция Гвардиолы на пропущенный гол от Челси
ГОЛ! Стерлинг, 42 мин.
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