17 февраля проходит центральный матч 25-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Чели» на «Этихад Стэдиум».

На 42-й минуте поединка Рахим Стерлинг открыл счет и вывел лондонцев вперед.

❗️ Видео гола Стерлинга в Telegram

Главный тренер хозяев Жузеп Гвардиола яростно отреагировал на пропущенный мяч своего клуба. Реакция Пепа мигом завирусилась в социальных сетях.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Челси». Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных.

ВИДЕО. Бурная и яростная реакция Гвардиолы на пропущенный гол от Челси

ГОЛ! Стерлинг, 42 мин.